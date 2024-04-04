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OPINION

В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися

Карл Волох
4 квітня, 2024 четвер
08:00
Погляд Карл Волох

Рейтинг влади на тлі депресивних (переважно) новин з фронту й зруйнованих обʼєктів енергетики стрімко знижується

Навіть у перші місяці після вторгнення, коли геть не ясно ще було, чи здатні ми чинити тривалий ефективний опір агресорові й чи обсяг західної допомоги буде достатнім для цього, я не відчував такої депресії в суспільних настроях, як нині.

Не бачив ще останньої соціології, але враження таке, що рейтинг влади на тлі депресивних (переважно) новин з фронту й зруйнованих обʼєктів енергетики стрімко знижується. А заява Зеленського про неготовність України до літнього наступу московитів багато кого просто розчавила.

Не знаю й не можу бути впевненим, що продовження служби Залужного на посаді ГК суттєво вплинуло б на ситуацію (адже ряд факторів від армії не залежать). Але точно бачу, що для багатьох українців взаємозвʼязок між відставкою й поганими новинами з фронту є очевидним.

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Сподіваюся, ви памʼятаєте, я багато разів писав, що навіть з погляду суто шкірного інтересу президента (про державний і не кажу) звільнення Залужного було величезною помилкою, адже всі неуспіхи у війні (а передбачити їх було нескладно) тепер будуть повʼязуватися з усуненням найпопулярнішого воєначальника й нищити незаслужено високий рейтинг ВГК.

Однак емоції й комплекси впливають на рішення Зеленського набагато більше, ніж розум. А жодної людини, здатної з ним сперечатися, в оточенні немає. Боюся уявити, чим це закінчиться в нинішніх надскладних умовах.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Валерій Залужний
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