В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися
Рейтинг влади на тлі депресивних (переважно) новин з фронту й зруйнованих обʼєктів енергетики стрімко знижується
Навіть у перші місяці після вторгнення, коли геть не ясно ще було, чи здатні ми чинити тривалий ефективний опір агресорові й чи обсяг західної допомоги буде достатнім для цього, я не відчував такої депресії в суспільних настроях, як нині.
Не бачив ще останньої соціології, але враження таке, що рейтинг влади на тлі депресивних (переважно) новин з фронту й зруйнованих обʼєктів енергетики стрімко знижується. А заява Зеленського про неготовність України до літнього наступу московитів багато кого просто розчавила.
Не знаю й не можу бути впевненим, що продовження служби Залужного на посаді ГК суттєво вплинуло б на ситуацію (адже ряд факторів від армії не залежать). Але точно бачу, що для багатьох українців взаємозвʼязок між відставкою й поганими новинами з фронту є очевидним.
Читайте також: У владі має залишитися тільки один?
Сподіваюся, ви памʼятаєте, я багато разів писав, що навіть з погляду суто шкірного інтересу президента (про державний і не кажу) звільнення Залужного було величезною помилкою, адже всі неуспіхи у війні (а передбачити їх було нескладно) тепер будуть повʼязуватися з усуненням найпопулярнішого воєначальника й нищити незаслужено високий рейтинг ВГК.
Однак емоції й комплекси впливають на рішення Зеленського набагато більше, ніж розум. А жодної людини, здатної з ним сперечатися, в оточенні немає. Боюся уявити, чим це закінчиться в нинішніх надскладних умовах.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.15Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе