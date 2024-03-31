Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд У владі має залишитися тільки один?
OPINION

У владі має залишитися тільки один?

Володимир Ар'єв
31 березня, 2024 неділя
08:04
Погляд Володимир Ар'єв

Ми заходимо в повноцінну парламентську кризу прямо перед новим наступом окупантів

Верховна Рада є органом, безперервні повноваження якого під час воєнного стану гарантовані Конституцією, але вона стає недієздатною і дискредитується. Ознаки нищення парламентаризму наступні:

  • ВР залишилась єдиним державним органом, чий робочий графік не змінився з облоги Києва: засідання призначає голова ВР з керівництвом слуг, коли їм заманеться. І скасовують так само;
  • на закони немає голосів. Слуги зникають із зали після 2-3 результативних голосувань і тоді не вистачає допомоги навіть слухняних партнерів влади з колишньої ОПЗЖ;
  • замість роботи — керовані з Банкової фріки. Вони пишуть ідіотські законопроєкти, лізуть без запрошення в чужі стріми, хапають чужі телефони — загалом, поводять себе, як макаки хаосу. Це не стільки психіатрія, скільки політтехнологія дискредитації парламенту загалом. Як у відомому телесеріалі — у владі має залишитися тільки один. Над тим і працюють. Тільки складається враження, що не воїн-горець, а король мавп.
  • обмеження будь-якої діяльності опозиції: за можливості, нікуди не пущать. Ні на фронт подивитись реальний стан справ, ні на міжнародні зустрічі.

Читайте також: Звільнення Данілова — це страх Зеленського. Через підступи Єрмака

Замість конструктивної роботи в період найбільшої небезпеки для існування України — зневага, зверхність і глухота. Байдуже, що Європейська Солідарність представляє мільйони виборців і однодумців.

Розуміння демократії у нинішньої влади є примітивним - "нас більшість, нам все можна". До іншого сприйняття не доросли, та й не дуже хочуть.

Для воєнного часу, коли потрібно цілодобово працювати на оборону, аналогічно як і для вступу в Євросоюз, ситуація є самовбивчою. На Банковій, наче вирізали інстинкт самозбереження. Або їм самозбереження хтось гарантував, на відміну від України?

Суспільство має посилити свій голос і постійно вимагати від влади адекватності дій, щоб уникнути політичної кризи в умовах, коли над підтримкою України мають працювати й інституції, і персоналії — всі. Бо обраних суспільством представників там не хочуть чути.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Війна з Росією
Слуга народу
Читайте також:
На фото: Ксенія Мішина
29 березня, 2024 п'ятниця
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
Саміт ЄС, Олаф Шольц
28 березня, 2024 четвер
Низка країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з Росією, - Шольц
Коли переводять годинники 2024?
29 березня, 2024 п'ятниця
Перехід на літній час 2024: коли переводити годинники?
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
08:06
На фото втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 650 військових і понад 170 одиниць техніки та зброї армії РФ, - Генштаб
08:05
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом були Харків, Одещина і Херсонщина
07:55
Літак. авіація, Польща
У Польщі підійняли військову авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні
07:53
OPINION
Микола Княжицький
Ми катастрофічно запізнюємося: діяльність РПЦ в Україні має бути припинена
07:35
Укрзалізниця, тварини
Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин у потягах
07:12
Джо Байден
Байден переміг на праймериз у Північній Дакоті
02:07
Сергій Богачук
Українець Богачук переміг Мендосу в бою за чемпіонський титул WBC
01:52
Ілля Забарний, Україна - Англія
Гравець збірної України заявив, що думав залишити футбол і піти воювати
00:48
Сергій Шефір
"Він мій друг": Шефір після звільнення заявив, що залишиться в команді Зеленського
2024, субота
30 березня
23:39
Росіяни розстріляли сімейну пару в Авдіївці
В Авдіївці росіяни розстріляли сімейну пару
23:36
OPINION
Віталій Портников
Туск: Європа готується до війни. Колонка Віталія Портникова
21:56
Ексклюзив
Віталій Портников
Виснаження російських ресурсів - лінія, після якої Путін буде готовий до перемовин з Україною, - Портников
21:49
Гаррі Кейн, Баварія, Бундесліга
"Борусія" сенсаційно обіграла "Баварію" у Бундеслізі
21:46
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував продовження перезавантаження державних інституцій
21:30
Зеленський
Росія націлена на енергетичне знекровлення України: Зеленський запевнив, що працює над посиленням ППО
21:25
Ексклюзив
ІДІЛ
Небезпека реальна: експерт-міжнародник Семиволос про нові теракти ІДІЛ у РФ
20:51
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Кураховому та Костянтинівці Донецької області: 4 людини поранено
20:47
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрика визнали одним із найкращих футболістів матчу "Челсі" - "Бернлі": українець заробив пенальті
20:32
Ексклюзив
Володимир Путін
Великих можливостей у Путіна, аби розгорнути широкомасштабний наступ у весняно-літній період, поки що немає, - генерал Богдан
20:29
хакери
Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд
20:08
OPINION
Олександр Мотиль
Проблема в путінській Росії чи в Росії-матушці?
20:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: результати та розклад матчів 22-го туру
19:59
російський добровольчий корпус РДК
Після рейдів російських добровольців РФ зміцнює кордони у трьох областях, - ГУР
19:48
Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію про доходи за 2023 рік
19:23
на фото ситуація на фронті
За добу Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:13
Гаїті
Лідер банд на Гаїті оголосив, що готовий скласти зброю в разі участі у формуванні нового уряду
19:10
Ексклюзив
Косово - Сербія
Конфліктна ситуація буде погіршуватися: дипломат Толкач про позицію Сербії щодо вступу Косово у міжнародні організації
18:46
Японія
Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю
18:28
Одеса пляж
В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі
18:01
весна
У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років
18:01
OPINION
Олексій Петров
І прах Суворова не допоміг...
17:57
Фото «Gepard»
Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild
17:55
Огляд
Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України
Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень
17:33
винищувачі МіГ-29
У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат
17:29
Життя без транзиту: як позначиться на українцях відсутність транспортування газу до ЄС та які сценарії його продовження розглядає Україна
17:12
олімпіада 2024
Німеччина й Франція домовилися про антитерористичну співпрацю під час Олімпіади та Чемпіонату Європи з футболу
17:09
веб-камера
У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу встановлено в Україні
16:39
Southwind Airlines
ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій
16:27
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони 31 березня
16:03
Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV