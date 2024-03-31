Верховна Рада є органом, безперервні повноваження якого під час воєнного стану гарантовані Конституцією, але вона стає недієздатною і дискредитується. Ознаки нищення парламентаризму наступні:

ВР залишилась єдиним державним органом, чий робочий графік не змінився з облоги Києва: засідання призначає голова ВР з керівництвом слуг, коли їм заманеться. І скасовують так само;

на закони немає голосів. Слуги зникають із зали після 2-3 результативних голосувань і тоді не вистачає допомоги навіть слухняних партнерів влади з колишньої ОПЗЖ;

замість роботи — керовані з Банкової фріки. Вони пишуть ідіотські законопроєкти, лізуть без запрошення в чужі стріми, хапають чужі телефони — загалом, поводять себе, як макаки хаосу. Це не стільки психіатрія, скільки політтехнологія дискредитації парламенту загалом. Як у відомому телесеріалі — у владі має залишитися тільки один. Над тим і працюють. Тільки складається враження, що не воїн-горець, а король мавп.

Тільки складається враження, що не воїн-горець, а король мавп. обмеження будь-якої діяльності опозиції: за можливості, нікуди не пущать. Ні на фронт подивитись реальний стан справ, ні на міжнародні зустрічі.

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Замість конструктивної роботи в період найбільшої небезпеки для існування України — зневага, зверхність і глухота. Байдуже, що Європейська Солідарність представляє мільйони виборців і однодумців.

Розуміння демократії у нинішньої влади є примітивним - "нас більшість, нам все можна". До іншого сприйняття не доросли, та й не дуже хочуть.

Для воєнного часу, коли потрібно цілодобово працювати на оборону, аналогічно як і для вступу в Євросоюз, ситуація є самовбивчою. На Банковій, наче вирізали інстинкт самозбереження. Або їм самозбереження хтось гарантував, на відміну від України?

Суспільство має посилити свій голос і постійно вимагати від влади адекватності дій, щоб уникнути політичної кризи в умовах, коли над підтримкою України мають працювати й інституції, і персоналії — всі. Бо обраних суспільством представників там не хочуть чути.

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Про автора. Володимир Ар'єв, колишній народний депутат України

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