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Головна Погляд Звільнення Данілова — це страх Зеленського. Через підступи Єрмака
OPINION

Звільнення Данілова — це страх Зеленського. Через підступи Єрмака

Богдан Буткевич
28 березня, 2024 четвер
16:00
Погляд Богдан Буткевич

Цей страх свідчить, що ми входимо в найбільш небезпечний етап каденції Зе. Коли він починає максимальні чистки у спробах закрити рот всім

Рейтинг Зе продовжує падати. Як і довіри до нього. Прибрали Залужного — але це нічого не дало. На фронті — очевидно негарна для піару ситуація. Плюс в ОП параноя з приводу 20 травня та уявної нелегітимності президента.

Що, звичайно, повний маразм. Слід було просто зробити завчасно подання до Конституційного Суду, який зі 100 % гарантією прийняв абсолютно протокольне рішення і зняв би це питання в зародку. Але кінчені з ОП настільки бояться того, як вони з цим судом поводилися до того, що побоялися це зробити. А раптом судді щось не те приймуть? Тепер — параноять. І подарували для рашистського ІПСО чудову тему.

Плюс населення явно перебуває в прострації та апатії. Після звільнення Залужного у людей забрали віру в перемогу та нормальне закінчення цієї війни. І люди масово перестали читати новини, закрилися.

Однак коли ця апатія неодмінно перейде у злість — здогадайтесь проти кого вона буде спрямована. Правильно — проти того, хто робить усе можливе, щоб закрити рота всім. І одному лишатися в медійному полі.

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Зе думає, що це — його порятунок. Хоча це — абсолютно не так. Ну, але повертаємося до Данілова.

І от, в таких умовах на Банковій вирішили остаточно закрити рот і прибрати всіх, хто хоч трохи медійний і має в теорії якийсь присмак "не свого".

Данілов — якраз такий. Постійно щось говорив, не узгоджуючи це з ОП. Плюс мав сміливість торік ляпнути. що країну на міжнародній арені не має представляти Єрмак. Бо він — ніхто з погляду державної системи.

Ясна справа, що ларьочник-секретут цього не забув. І почав капати Зе на мозок. Мовляв, Данілов — небезпечний, бо не контрольований. І рейтинг у нього є (навіть більший за самого Єрмака). І взагалі — Вова, він тебе зіллє при першому ж шухєрі.

Кароч, робив усе те саме, що й Залужним, починаючи з квітня-2022.

І от — докапав.

Найсмішніше, що оці чистки вже серед своїх призведуть до того, що Зе лишиться сам. І більше не буде на кого перекласти відповідальність. Я вже мовчу, що кількість ображених зростає у геометричній прогресії. І що деякі ефективні менеджери дійсно зіллють при першому ж шухєрі.

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Однак зараз Зе стає особливо небезпечним. Він боїться і буде робити все, щоб прибрати всіх, кого боїться.

Тож, окрім російського наступу в найближчі 3-4 місяці буде й внутрішній наступ єрмачні по всіх фронтах. На свободу слова, думки, позиції. Тож вис*р третьякової-безуглої — це не випадковість і просто бажання вислужитися.

Це — підтвердження тенденції, яку спочатку закидають через місцевих жириновсько-медведєвих. За старою російською традицією, яка й панує в головах єрмачні.

І ситуація з Даніловим — це перша його ластівка.

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
вибори президента
РНБО
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олексій Данілов
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