Замість того, щоб оцінити, що ми швидко летимо до прірви — у нього панічна боротьба за усім, що має довіру в суспільстві, окрім нього. З усім, що може показати хоч щось ефективне і при цьому — не бути підвладним йому. Пофіг, що це щось корисне. Пофіг, що сам факт боротьби підіймає шанси ворога на наше знищення. Всіх.

Але ж це колись потім. А от аплодувати прямо зараз мають тільки йому.

Ну, й зі стадіону він так і не вийшов.

Ну, й треба ж відповідальність за все, що ти наробив, розмазати рівним шаром лайна по всіх.

Він не бачить, наскільки за 2023 рік через його, в першу чергу, помилки прос*аний гандикап 2022 року. В наскільки гіршій ситуації ми є — через брехню, відсутність менеджменту, бажання асоціюватися тільки з перемогами.

Зеленський так і не зрозумів величини виклику, який стоїть перед нами всіма. Тому й оце постійне мишаче борюкання з безуглими, фоточками з сирським і невипусканням Порошенка за кордон. У відповідь на загальний заклик суспільства щодо єдності.

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Найгірше те, що нам все одно треба знайти можливість примусити це зелене покарання всій країні на цю країну працювати. Якщо ми її не знайдемо — нас знищать. І як країну, і як націю, і конкретних людей.

Рашка не хоче йти в могилу сама. Вона вважає, що ми, як її частина, маємо туди піти разом. І докладе зусиль для цього. Що-що, а вбивати вони вміють перфектно.

Тому — не мовчіть. Не закривайтесь у своїх бульбашках. Говоріть, кричіть, впевнюйте. Хоча б через рейтинги до нього має дійти правда. Це ж єдине, у що він вірить і що для нього важить.

Правда про нашу найбільшу історичну біду, яку сам він своїми руками та викликає до життя. Точніше — смерті.

До Розколу. Яким скористаються тільки вороги. І вб'ють поступово всіх. І любителів Зе, і Порошенка, і Тимошенко — всіх. Навіть самого Зе. І всю Україну. Тепер вже остаточно. Щоб вона не відродилася ніколи.

Як жахливо, що він цього, зі свої паралельної реальності, створеної руками єрмачні, — не розуміє...

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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