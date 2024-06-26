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Правоохоронці кажуть про кількох ймовірних підозрюваних у смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі

26 червня, 2024 середа
10:28
Культура Меттью Перрі

Джерело в правоохоронних органах заявило про фінальну стадію розслідування смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі й наявність кількох підозрюваних

Зміст

Про це повідомляє People.

За словами правоохоронців, звинувачення мають бути пред'явлені "багатьом особам".

Однак, як стверджує джерело, остаточне рішення про те, висувати чи не висувати звинувачення, ухвалюватиме Генеральна прокуратура США.

На запит виданні прокуратура відмовилась давати коментарі.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

Теги:
Світ
Кіно
США
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