Судмедексперти назвали причину смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі

Про це повідомляє CNN.

У звіті, що його опублікувало в п’ятницю, 15 грудня, управління судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, зазначено, що у крові Перрі виявили кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.

"При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки могли настати як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання", – йдеться у звіті.

Згідно з повідомленням судмедекспертів, Перрі "отримував інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги". У звіті пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти.

Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить від трьох до чотирьох годин або менше.

Утоплення у звіті назвали чинником, що сприяв смерті Перрі – ймовірно, він занурився в басейн, коли втрачав свідомість. Окрім того, факторами, які спровокували смерть, були ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну. Останній застосовують для відвикання наркозалежних від опіоїдів.

Водночас медексперти не виявили в організмі Меттью Перрі слідів алкоголю, метамфетаміну, кокаїну, героїну або фентанілу.