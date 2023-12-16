Судмедексперти назвали причину смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі
Розтин показав, що Меттью Перрі помер унаслідок "гострого впливу кетаміну" та подальшого утоплення
Про це повідомляє CNN.
У звіті, що його опублікувало в п’ятницю, 15 грудня, управління судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса, зазначено, що у крові Перрі виявили кетамін, який, як відомо, лікує депресію та тривогу.
"При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки могли настати як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання", – йдеться у звіті.
Згідно з повідомленням судмедекспертів, Перрі "отримував інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги". У звіті пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти.
Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить від трьох до чотирьох годин або менше.
Утоплення у звіті назвали чинником, що сприяв смерті Перрі – ймовірно, він занурився в басейн, коли втрачав свідомість. Окрім того, факторами, які спровокували смерть, були ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну. Останній застосовують для відвикання наркозалежних від опіоїдів.
Водночас медексперти не виявили в організмі Меттью Перрі слідів алкоголю, метамфетаміну, кокаїну, героїну або фентанілу.
- Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Актора знайшли у гідромасажній ванні в його будинку у Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. Актор відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", а також за фільмами "Десять ярдів", де зіграв з Брюсом Віллісом, "Шахраї", "Танго втрьох". У 2022 році вийшли мемуари Перрі "Друзі, коханки і велика халепа" - про залаштунки мегапопулярного ситкому та боротьбу із залежністю актора.
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