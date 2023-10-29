Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі

Про це повідомляє Los Angeles Times з посиланням на правоохоронні органи.

Слідів насильницької смерті не було, додає співрозмовник видання. Джерела таблоїду TMZ стверджують, що причиною смерті могло бути втоплення, викликане зупинкою серця.

Меттью Перрі було 54 роки. Актор відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі".

Він також відомий фільмами "Десять ярдів", де зіграв з Брюсом Віллісом, "Шахраї", "Танго втрьох".

У 2022 році вийшли мемуари Перрі "Друзі, коханки і велика халепа" - про залаштунки мегапопулярного ситкому та боротьбу із залежністю актора.

Меттью Перрі (ліворуч) та його колеги за телесеріалом "Друзі": Ліза Кудроу, Дженніфер Еністон та Девід Швіммер, Фото: Getty Images