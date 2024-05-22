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Поліція розслідує, хто продав Меттью Перрі кетамін, який став причиною смерті зірки "Друзів"

22 травня, 2024 середа
09:04
Кіно На фото: актор Меттью Перрі

Поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові 

Зміст

Про це пише TMZ.

Джерела в правоохоронних органах США повідомили, що знову триває розслідування щодо смерті популярного американського актора, зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі. Поліція має намір зʼясувати, звідки актор отримав кетамін, який зрештою спричинив його смерть. Основне питання слідства полягає в тому, хто саме надав наркотик Перрі і за яких обставин.

Місцева поліція Лос-Анджелеса та управління боротьби з наркотиками вивчали цю справу протягом місяців. Вони вже допитали кількох ключових людей у ​​Голлівуді. Джерела у правоохоронних органах не називали імен, але уточнили, що слідчі поговорили з людьми, які мали історію вживання наркотиків або зловживання ними.

Вважається, що ці люди не обов’язково надали акторові кетамін, але вони можуть володіти інформацією, яка призведе до джерела. Наразі затримання не відбувалися.

Перрі помер 28 жовтня 2023 року в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.


 

Теги:
Культура
Кримінал
Шоу-бізнес
США
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