Розслідування смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі офіційно закрито

Про це пише People.

Департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив у коментарі виданню інформацію про рішення влади більше не розслідувати передчасну смерть американського актора Меттью Перрі. Судмедексперт округу Лос-Анджелес також зазначив, що справа щодо смерті зірки "Друзів" вважається закритою.

Перрі помер у суботу, 28 жовтня 2023 року, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У звіті пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він розповів про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим.

