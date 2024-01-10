Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Розслідування смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі офіційно закрито

Розслідування смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі офіційно закрито

10 січня, 2024 середа
15:44
Культура На фото: актор Меттью Перрі

У департаменті поліції Лос-Анджелеса повідомили, що влада вирішила, що більше не буде розслідувати смерть актора серіалу "Друзі" Меттью Перрі

Про це пише People.

Департамент поліції Лос-Анджелеса підтвердив у коментарі виданню інформацію про рішення влади більше не розслідувати передчасну смерть американського актора Меттью Перрі. Судмедексперт округу Лос-Анджелес також зазначив, що справа щодо смерті зірки "Друзів" вважається закритою.

Перрі помер у суботу, 28 жовтня 2023 року, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому у грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У звіті пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він розповів про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим.
 

Кіно
Кримінал
Шоу-бізнес
США
Читайте також:
знищені окупанти
10 січня, 2024 середа
Росія, ймовірно, хоче створити "буферну зону" на Харківщині, щоб "захистити" від обстрілів Бєлгородську область, - ISW
Віталій Білоножко
9 січня, 2024 вiвторок
У 70-річному віці помер Народний артист України Віталій Білоножко
Дмитро Пєсков
10 січня, 2024 середа
"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.36
    Купівля 38.36
    Продаж 39.13
  • EUR
    Купівля 41.96
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
16:38
Оновлено
Обстріл Покровсього району 6 січня
Обстріл Покровського району Донеччини 6 січня: у прокуратурі уточнили дані щодо загиблих і поранених
16:34
Рубіжне
Росіяни провели фільтрацію жителів окупованого Рубіжного, які постраждали від скидання авіабомби РФ на місто 8 січня, - ЦНС
16:31
Бєлгород обстріл
У Росії пропагандист запропонував заборонити продаж чеського пива через обстріл Бєлгорода
16:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
сніг
"Синоптичні гойдалки" очікуються в Україні найближчими днями, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 11-12 січня
16:14
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: загинула жінка
16:13
Вікіпедія
Тарас Шевченко, вторгнення РФ, Путін: українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року
16:11
Ексклюзив
окупант
Окупанти відмовляються йти у наступ, тікають та здаються в полон, - речник ЗСУ Штупун
16:04
Україна-Польща
Польща виступила категорично проти розширення безмитної торгівлі ЄС з Україною, - ЗМІ
16:02
СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври
Виправдовував російську агресію та окупацію: СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Жарти на крові. Що не так із гумором про "вдів" та виплати компенсацій за смерть чоловіків на фронті?
15:44
електроенергія
В Україні прогнозують незначний дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 10 січня
15:39
Усе речове забезпечення ЗСУ відбуватиметься через Prozorro, — гендиректор оператора тилу Жумаділов
15:38
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни
15:28
британія україна
Україна ще на рік продовжила безвізовий режим для громадян Британії
15:08
Каховська ГЕС, підтоплення
За 2023 рік постраждалі від підриву РФ Каховської ГЕС отримали понад 200 млн грн допомоги
15:05
Гільдія режисерів США, страйк
Гільдія акторів США домовилась про ліцензування голосів знаменитостей для використання у відеоіграх 
15:00
OPINION
Арсеній Яценюк
Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може
14:53
Володимир Зеленський
Путін не закінчить війну, поки ми всі разом не закінчимо його, - Зеленський
14:53
Оновлено
Марʼяна Безугла
На засідання Ради не винесли постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету
14:38
польський режисер Януш Маєвський
У віці 92 років помер польський режисер Януш Маєвський
14:31
Оновлено
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Візит Зеленського до країн Балтії: Науседа оголосив про пакет допомоги Україні у €200 млн
14:07
OPINION
Анатолій Амелін
Путін починає готуватися до великої війни
14:03
зброя зі стрічкою-прапором
Зброя, яку мали надати Україні, відправили до Ізраїлю, - посол Бондар
13:50
ЗСУ, мобілізація
Консульство України в Лондоні закликало чоловіків ставати на військовий облік за кордоном
13:49
Верховна Рада
ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання
13:39
Маріуш Камінський
Арештований колишній глава МВС Польщі оголосив голодування
13:26
СБУ
Намагалися вкрасти понад 1,3 млрд грн з держбюджету: СБУ викрила схему, організовану київським підприємцем
13:14
Азов та полонені окупанти
"Хочу найти": Україна запустила проєкт для родичів зниклих, загиблих і полонених військових РФ
13:10
фейк
У мережі шириться фейк про те, що влада Києва закриває всі виїзди з міста, щоб почати "масово призивати всіх чоловіків", - ЦПД
13:05
На фото: Адан Канто
Зірка "Людей Ікс" та "Останнього кандидата" Адан Канто помер від раку
12:56
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Ми бавимося в імітацію мобілізації, - військовослужбовець ЗСУ
12:52
Верховна Рада
Верховна Рада 11 січня планує розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію, - нардепи
12:43
Ольга Піщанська
Головою Рахункової палати призначили ексочільницю АМКУ Ольгу Піщанську
12:33
ЗСУ, мобілізація
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
12:30
«Лікарня №1» Житомирської міської ради
На Житомирщині відновлюють пошкоджену росіянами лікарню: вона розрахована на обслуговування близько 100 тис. пацієнтів
12:28
Екс-суддю Богдана Львова поновили на посад
Окружний адмінсуд Києва зобовʼязав Верховний суд поновити суддю Львова на посаді
12:28
На фото: Лоліта Мілявська
Путіністка Лоліта закликала росіян фінансово допомагати мешканцям Бєлгорода
12:23
В Укрзалізниці розповіли, чи підвищуватимуть вартість квитків на потяги
12:17
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Активна оборона та удари по військових об'єктах у Криму: Згурець про нову стратегію ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV