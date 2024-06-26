Євро-2024: результати усіх матчів 25 червня
У вівторок, 25 червня, за підсумками матчів 3-го туру чемпіонату Європи з футболу до 1/8 фіналу вийшли збірні Англії, Данії, Австрії, Франції та Нідерландів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
3-й тур
25 червня
Група C
Англія - Словенія 0:0
Данія - Сербія 0:0
Група D
Франція – Польща 1:1
Голи: Мбаппе, 56 (пен.) - Левандовські, 79
Нідерланди - Австрія 2:3
Голи: Гакпо, 47, Депай, 78 - Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80
Як Україна виступає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.
Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
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