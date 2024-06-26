Євро-2024: результати усіх матчів 25 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

3-й тур

25 червня

Група C

Англія - Словенія 0:0

Данія - Сербія 0:0

Група D

Франція – Польща 1:1

Голи: Мбаппе, 56 (пен.) - Левандовські, 79

Нідерланди - Австрія 2:3

Голи: Гакпо, 47, Депай, 78 - Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80

Як Україна виступає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України 26 червня зіграє проти Бельгії. У паралельній зустрічі гратимуть Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.