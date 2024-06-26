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Суспільне: нардеп Тищенко після суду ще деякий час був без е-браслету

26 червня, 2024 середа
08:02
Кримінал Микола Тищенко, суд

На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет не відразу після обрання йому запобіжного заходу

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Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела в прокуратурі.

Раніше низка телеграм-каналів поширила фото та відео, на яких, як стверджується, Тищенко після суду сидів у ресторані одного зі столичних готелів.

Підозра та суд над Тищенком

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього. 

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі  напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить  до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

Теги:
Україна
Верховна Рада
ВРУ
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