Найбільші небезпеки криються в процесі обговорення мирного плану
Знаю точно одне, що так звана мирна угода, якої хоче Путін, або не буде підписана, або не буде втілена, або призведе до продовження війни
Єдина можлива життєздатна формула мирного договору буде відповідати інтересам України.
Тож не поспішайте думати про фінал цієї історії. Поки ще не склалися ті умови, за яких Кремль готовий підписати вигідну для України мирну угоду.
Зараз для нас найбільший ризик у самому переговорному процесі, який може затягнутися. Під час цієї волокити Москва буде намагатися навʼязувати проміжні домовленості про зняття санкцій і нормалізацію відносин зі США та іншими провідними західними державами.
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Тривалий і нудний переговорний процес може негативно позначитися на обсягах міжнародної допомоги Україні й буде призводити до розбалансування нашого суспільства.
Тому хвилюйтеся не так за сам мирний договір, як за процес його обговорення. Бо саме тут криються для нас найбільші небезпеки.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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