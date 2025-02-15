У Кременчуці двоє дітей провалилися під кригу на Дніпрі
14 лютого в Кременчуці на річці Дніпро двоє підлітків, 10 та 11 років, провалилися під кригу. Місцеві зуміли витягнути дітей на берег
Про це повідомляє ДСНС на Полтавщині.
Перебуваючи за 15 метрів від берега, діти провалилися під кригу, де глибина сягала до двох метрів.
До прибуття рятувальників небайдужі місцеві жителі зуміли витягнути дітей на берег, тим самим врятувавши їм життя.
"Рятувальники висловлюють щиру вдячність за цей сміливий та рішучий вчинок. Якщо вам відомі імена цих героїв, просимо повідомити – суспільство має знати своїх справжніх рятівників", - зазначили у ДСНС.
У Службі закликають батьків уважно стежити за дітьми, пояснювати їм небезпеку виходу на тонку кригу. На жаль, подібні випадки часто закінчуються трагедією, додають рятувальники.
- У Великоолександрівській громаді на Херсонщині в четвер, 13 лютого, п'ятеро дітей провалилися під кригу. Двох дівчат змогли витягнути. Вже вночі водолази ДСНС виявили тіла двох загиблих дітей.
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