Іран збільшує виробництво збагаченого урану до рівня, близького до збройового, - очільник МАГАТЕ Гроссі
У п'ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що Іран нарощує виробництво збагаченого урану, доводячи його до рівня, який можна вважати близьким до збройового
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, Тегеран збільшує щомісячне виробництво 60% збагаченого урану майже у сім разів, зазначивши, що до моменту оприлюднення наступного звіту МАГАТЕ Іран може накопичити близько 250 кілограмів урану.
"Іран матиме близько 250 кілограмів урану, збагаченого до 60% до моменту, коли МАГАТЕ представить наступний звіт у найближчого тижня", - зауважив Гроссі.
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Він також підкреслив, що ситуацію слід сприймати дуже серйозно та закликав до термінових переговорів.
"Ось чому я вважаю, що ми не маємо витрачати більше часу. Я сподіваюся, що ми зможемо переорієнтуватися на Іран", – підсумував він.
- 31 січня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна негайно і рішуче відреагує на напад на іранські ядерні об'єкти, що призведе до "тотальної війни у регіоні".
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