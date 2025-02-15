Іран збільшує виробництво збагаченого урану до рівня, близького до збройового, - очільник МАГАТЕ Гроссі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Тегеран збільшує щомісячне виробництво 60% збагаченого урану майже у сім разів, зазначивши, що до моменту оприлюднення наступного звіту МАГАТЕ Іран може накопичити близько 250 кілограмів урану.

"Іран матиме близько 250 кілограмів урану, збагаченого до 60% до моменту, коли МАГАТЕ представить наступний звіт у найближчого тижня", - зауважив Гроссі.

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Він також підкреслив, що ситуацію слід сприймати дуже серйозно та закликав до термінових переговорів.

"Ось чому я вважаю, що ми не маємо витрачати більше часу. Я сподіваюся, що ми зможемо переорієнтуватися на Іран", – підсумував він.