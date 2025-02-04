Розвіддані США свідчать, що Іран шукає шляхи швидшого створення ядерної зброї, - NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що розвіддані зібрали в останні місяці адміністрації Джо Байдена, а потім передали команді національної безпеки президента Дональда Трампа.

Так, за даними американської розвідки, іранські інженери і вчені-розробники зброї шукають короткий шлях, який дозволить їм перетворити свої зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за лічені місяці, а не за рік чи більше.

Видання припускає, що ця тема, ймовірно, стане частиною розмови між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Сам Трамп зазначив, що поки не поспішає вступати в прямий конфлікт з Іраном і, схоже, відкритий до переговорів. Коли його запитали, чи підтримає він ізраїльський удар по об'єктах, він відповів: "Сподіваюся, це можна вирішити без необхідності турбуватися про це. Було б дуже добре, якби це можна було вирішити, не вдаючись до подальших кроків".

Якщо Тегеран вирішить змінити свою політику і створити ядерну зброю, західні чиновники вже давно підрахували, що Ірану знадобиться лише кілька днів, щоб збагатити уран до рівня 90 відсотків - чистоти, зазвичай необхідної для створення бомби. Крім цього, він вже виробив достатньо палива, збагаченого до 60 відсотків, щоб зробити чотири або п'ять боєзарядів.

"Але збагачення урану до рівня, необхідного для створення бомби, недостатньо для того, щоб Іран міг створити ядерну зброю. І протягом багатьох років американські офіційні особи заявляли, що для перетворення високозбагаченого урану на складну боєголовку, яку можна було б встановити на балістичну ракету, знадобиться від року до 18 місяців", - пояснюють журналісти.