"Ми все ще розмовляємо": Зеленський прокоментував угоду зі США щодо рідкоземельних ресурсів
Процес обговорення угоди щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США триває
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.
"Ми все ще розмовляємо. У нашій історії, ви знаєте, було багато різноманітних розмов з різними адміністраціями США. Навіть у мій перший рік ми вели багато різних діалогів", - сказав він.
Процес обговорення з американською стороною триває, додав Зеленський.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.
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