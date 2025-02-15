У Польщі серед понад 2,5 тис. ув’язнених іноземців найбільше українців

Про це повідомляє RMF24.

Згідно з даними речниці генерального директора пенітенціарної служби, станом на 31 січня 2025 року польські в’язниці утримують 2575 іноземців із щонайменше 78 країн світу. Найбільше з них українців (1313 осіб), грузинів (305 осіб) і білорусів (140 осіб), далі йдуть громадяни Молдови (106 осіб), Росії (82 особи), Румунії (53 особи), Вірменії (44 особи), Литви (41 особа), Болгарії (39 осіб), Чехії (28 осіб), Німеччини (24 особи), Нігерії (21 особа), Туреччини (20 осіб), Колумбії (18 осіб), а також Туркменістану (19 осіб), Узбекистану (19 осіб), Словаччини (16 осіб), В'єтнаму (12 осіб) і Казахстану (12 осіб).

Громадянство 60 іноземців залишається невстановленим, а п'ятеро ув'язнених не мають громадянства жодної країни.

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Як повідомила речниця пенітенціарної служби підполковник Арлета Пенконек, кількість іноземців, які відбувають покарання у Польщі, не дуже велика. Список злочинів, за які були засуджені ці люди, дуже великий: від злочинів проти власності, життя та здоров'я, комунікаційних злочинів до крадіжок і грабежів, розповіла вона.

Пенконек зазначила, що кожен засуджений іноземець може листуватися з відповідною консульською установою чи дипломатичним представництвом і приймати відвідання консульської посадової особи.

За її словами, в кожному пенітенціарному відділенні є співробітники, які знають іноземні мови. Для повсякденного спілкування зазвичай достатньо базової англійської або кількох слів певною мовою. У більш складних випадках або коли ув'язнений спілкується незнайомою мовою, на допомогу приходять перекладачі.