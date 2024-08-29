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Український оскарівський комітет оголосив 4 фільми, які змагатимуться в нацвідборі на премію

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2024 четвер
15:13
Кіно премія "Оскар"

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок і назвав 4 стрічки, з яких обере ту, що висуватимуть на премію у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України

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Про це повідомили на facebook-сторінці українського оскарівського комітету.

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар 2025". За право змагатися за нагороду американської академії кінематографічних мистецтв та наук у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України поборються 4 стрічки.

У національному відборі участь візьмуть:

  • "Будинок "Слово". Нескінчений роман", реж. Тарас Томенко;
  • "Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;
  • "Ми були рекрутами", реж. Любомир Левицький;
  • "Мирні люди", реж. Оксана Карпович.

Історична драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" розповідає про долю українських письменників доби Розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

"Ля Палісіада" - стрічка про часи 1996 року, за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу та у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Фільм "Ми були рекрутами" розповідає історії бійців Третьої окремої штурмової бригади. Він зосереджується на історії 19-річного військовослужбовця з позивним Журналіст, який приєднався до ЗСУ з метою документування історій бійців Третьої окремої штурмової бригади. Головний герой розкриває життєві історії восьми воїнів, відображаючи їх не лише як військовослужбовців, але й як пересічних людей зі своїми мріями про сімʼю та мирне майбутнє. У фільмі показані реальні військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади.

Фільм "Мирні люди" є спробою знайти відповідь через показ двох паралельних світів. "Камера фіксує образи руйнації в неспішних кадрах, на яких ми бачимо українські села, міста, будинки та автомагістралі після їх звільнення від російської окупації. Ми уважно дивимося – не в безодню руйнування і смерті, а радше в пейзажі, які знову наповнюються життям. Це дає надію та допомагає врівноважити нормалізацію медіа жаху", - йдеться в анотації.

Український Оскарівський Комітет перевірить фільми на відповідність вимогам американської академії та 9 вересня проведе засідання для визначення кандидата.

 До складу Українського Оскарівського Комітету увійшло 14 людей, обраних серед членів української кіноакадемії: 

▪️ Максим Асадчий, продюсер
▪️ Денис Буданов, кінокритик
▪️ Дмитро Десятерик, кінокритик
▪️ Тарас Дронь, режисер
▪️ Марина Ер Горбач, режисерка
▪️ Андрій Халпахчі, директор кінофестивалю
▪️ Наталія Лібет, продюсерка
▪️ Олексій Першко, кінокритик
▪️ Катерина Сліпченко, кінокритикиня
▪️ Дмитро Сухолиткий-Собчук, режисер
▪️ Марина Степанська, режисерка
▪️ Марина Врода, режисерка
▪️ Володимир Яценко, продюсер
▪️ Сергій Зленко, дистрибʼютор

Головою Українського Оскарівського Комітету став Дмитро Сухолиткий-Собчук, який набрав найбільшу кількість голосів.

Теги:
Культура
Оскар
українське кіно
кінофестиваль
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