Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно На фестивалі у Нью-Йорку покажуть фільм "Ля Палісіада", який представлятиме Україну на "Оскарі-2025"

На фестивалі у Нью-Йорку покажуть фільм "Ля Палісіада", який представлятиме Україну на "Оскарі-2025"

Дар'я Тарасова
14 жовтня, 2024 понедiлок
13:16
Кіно "Ля Палісіада"

На Українському культурному фестивалі Razom for Ukraine в Нью-Йорку 24 жовтня покажуть фільм режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада"

Зміст

Про це повідомили на офіційній сторінці фільму у facebook.

24 жовтня на українському культурному фестивалі Razom for Ukraine в Нью-Йорку пройде показ пострадянського іронічного драмеді "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

Як повідомили автори фільму, на події буде присутній актор Ярема Малащук, тож після завершення перегляду відбудеться сесія запитання-відповіді.

"Українське кіно підкорює Нью-Йорк! 24 жовтня "Ля Палісіада" стане частиною Українського культурного фестивалю Razom for Ukraine в Quad Cinema. Ще один крок на міжнародній арені для нашого кінематографа", - прокоментували у Держкіно.

Історія, натхнена естетикою 1980-х та 1990-х років, розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару. Події, які відбуваються у фільмі, за словами самого режисера, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи: кострубаті хутряні шапки, картаті спортивні костюми…

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Стрічку створено кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно". Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетеборзький кінофонд (Швеція).

У фільмі зіграли Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

  • Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм "Ля Палісіада" претендентом на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Теги:
Світ
Культура
Оскар
Нью-Йорк
Читайте також:
Андрій Піонтковський
Автор Ірена Моляр
12 жовтня, 2024 субота
Шлях до перемоги України дуже простий - це два заходи, які має ухвалити Захід, - Піонтковський
Віктор Ляшко
Автор Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
Ляшко про перевірки МСЕК: 3,5 тис. справ щодо інвалідності чоловіків було скеровано на перегляд
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
Автор Анатолій Буряк
13 жовтня, 2024 неділя
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
14 жовтня
13:43
На фото: MELOVIN
"Багато разів міг залишитися за кордоном": Melovin пояснив, чому не поїхав з України
13:43
осінь дощ
Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня
13:28
Лауреати Нобелівської премії 2024 з економічних наук
Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з економічних наук
13:06
У ВМС ЗСУ вважають, що російський флот "фактично не може" вплинути на перебіг бойових дій в Україні
12:47
Орбан погрожує блокуванням кредиту на $50 млрд Україні, аби допомогти Трампу, - Politico
12:29
поліція
У Дніпрі склали адмінпротокол на водія Bentley, який напідпитку тікав від поліції
12:18
Експомічниця Каньє Веста звинуватила його у зґвалтуванні на студії Diddy
12:08
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Якщо Трамп програє, він може підпалити спільну хату всіх американців, - політичний діяч зі США Рашкін
12:06
дрон Shahed-136
РФ уперше за 48 діб не запускала вночі "шахедів" по території України
12:02
OPINION
Мобілізація через "бусифікацію" не працює
11:54
Олександр Дмітрієв
У Сухопутних військах обіцяють розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Азгард": військові заявили про приниження від радника командувача Павлюка
11:50
Ексклюзив
Зараз ідеальний час для щеплення від грипу, - епідеміологиня Виноград
11:42
електроенергія
Рівень споживання відповідає сезонним показникам, енергооб'єкти готують до осінньо-зимового періоду: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
11:30
Вирок за колабораціонізм отримав екслісничий, який під час окупації Балаклії співпрацював з РФ
11:28
Огляд
Артур Бетербієв (з поясом) та Рамзан Кадиров (на передньому плані)
Професійний бокс зганьбився через РФ та Кадирова, Надаль пішов з тенісу, а Клопп повернувся у футбол. Головні новини світового спорту за тиждень
11:22
OPINION
"Фантомні болі": Медведєв погрожує Польщі розділом
11:14
КНДР
Сеул заявив, що КНДР, імовірно, готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю
11:08
Оновлено
Джаред Лето
МЗС України відреагувало на заяви Джареда Лето на концерті в Сербії, де він назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ
11:03
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Це буде третя країна, яка вступить у війну на боці Росії: військовослужбовець Тимочко про перекидання військових КНДР до України
10:49
РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту
10:31
Встановлювали відеокамери біля військових та енергооб'єктів: СБУ затримала ймовірних агентів РФ
10:30
Збірна України, Україна - Грузія
Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй
10:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Україна розвиває свою оборонну промисловість та нові підходи до порятунку життя в небезпечних зонах від британців. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:07
російські військові
Понад 20 вантажівок: в Маріуполі зафіксували велике переміщення російських військ
10:02
OPINION
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
09:55
Микола Матвієнко та Павел Шульц (ліворуч), Чехія - Україна
Україна - Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
09:53
опалення
Старі райони Сіверськодонецька третю зиму залишаються без опалення, - ОВА
09:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дії ворога можуть бути зондуючими: Згурець про Запорізький напрямок
09:22
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Гарріс випереджає Трампа на 3% у передвиборчому опитуванні CBS News/YouGov
09:13
Ілюстративне фото
Росіяни вночі завдали масованого удару по північній частині Херсона: поцілили по пошті
08:41
У Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134, - ГУР
08:41
У Німеччині допускають відправку в Україну Taurus, однак є умова
08:32
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Обстріли Часового Яру посилюються, стріляють по цивільних, - начальник МВА Чаус
08:29
Війна з Росією, ЗСУ
Авіація РФ за добу завдала 21 удару по Курщині: на фронті зафіксували 161 боєзіткнення
08:20
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїльські танки прорвалися на базу миротворців у Лівані, - ООН
08:08
НАТО
НАТО розпочало щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
08:05
OPINION
Як росіяни програють війни
08:00
Ексклюзив
Важка ситуація в медицині, лікарів немає: журналістка Вірлич про ситуацію на окупованій Херсонщині
07:58
Джо Байден
Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV