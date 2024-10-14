На фестивалі у Нью-Йорку покажуть фільм "Ля Палісіада", який представлятиме Україну на "Оскарі-2025"

Про це повідомили на офіційній сторінці фільму у facebook.

24 жовтня на українському культурному фестивалі Razom for Ukraine в Нью-Йорку пройде показ пострадянського іронічного драмеді "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка.

Як повідомили автори фільму, на події буде присутній актор Ярема Малащук, тож після завершення перегляду відбудеться сесія запитання-відповіді.

"Українське кіно підкорює Нью-Йорк! 24 жовтня "Ля Палісіада" стане частиною Українського культурного фестивалю Razom for Ukraine в Quad Cinema. Ще один крок на міжнародній арені для нашого кінематографа", - прокоментували у Держкіно.

Історія, натхнена естетикою 1980-х та 1990-х років, розповість про події 1996 року, за кілька місяців до скасування мораторію на смертну кару. Події, які відбуваються у фільмі, за словами самого режисера, не претендують на історичну дійсність. Це радше стилізація того періоду, духу часу та повсякденного життя людей через знайомі образи та символи: кострубаті хутряні шапки, картаті спортивні костюми…

Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й у давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Стрічку створено кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно". Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетеборзький кінофонд (Швеція).

У фільмі зіграли Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.