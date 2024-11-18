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Війна з Росією: хроніка
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Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS

Оксана Ліховід
18 листопада, 2024 понедiлок
22:53
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що неминуче продовження російсько-української війни призводить до глобалізації ескалації конфліктів у світі, які визначатимуть протистояння цивілізованого світу з диктатурами у найближчі десятиріччя

Зміст

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Україна є територією винищення для Росії, і це не зміниться. Путін готовий за будь-яку ціну продовжувати війну проти нашої держави. Сьогоднішня реакція Кремля на мирний план Ердогана щодо замороження війни по лінії зіткнення ще раз показує, що знищення України та продовження війни на виснаження до ліквідації української державності залишається важливою метою російського президента. Що особливо Путін може зробити з Україною, незрозуміло, тому що його мета - знищити нашу державу та застосовувати будь-яке озброєння, окрім, можливо, ядерного на цей момент, щоб досягти цієї цілі. І це залишатиметься незмінним наступні роки", — наголосив Портников.

За словами журналіста, якби не було зміни влади в США, можливо, Росія спробувала б вдарити по американських інтересах. Що це могло б означати? Надання зброї великого радіуса дії для ескалації ситуації на Близькому Сході, що могло б бути серйозним ударом по позиціях США. Але, враховуючи те, що в США незабаром зміниться президент, такий удар для Путіна не є доцільним. Розуміємо, що якщо відбудеться високий рівень ескалації на Близькому Сході, а це ймовірно, то це буде бити по позиціях Дональда Трампа, якого, як і більшість американців, війна на Близькому Сході цікавить набагато більше, ніж війна Росії проти України.

"Однак, якщо стане зрозуміло, що Дональд Трамп нездатний усвідомити інтереси Володимира Путіна і відповідати цим інтересам, а це цілком можливо, то Росія вже в лютому-березні може вдатися до заходів, які значно ескалюють ситуацію на Близькому Сході та глобалізують війну. Можлива також ескалація ситуації на Корейському півострові, що призведе до ескалації та глобалізації війни в найближчі місяці 2025 року", - пояснив Портников.

Віталій Портников додав, що рішення Байдена про надання дозволу бити вглиб РФ ракетами ATACMS показує, що аналітики його адміністрації усвідомлюють неминучість глобалізації конфліктів у світі та готують Україну до участі в такому широкому конфлікті, який, поза сумнівом, перевищить за своїми масштабами та наслідками війну в Україні.

"Неминуче продовження російсько-української війни призводить до глобалізації ескалацій конфліктів у світі, які визначатимуть протистояння цивілізованого світу з диктаторськими режимами у найближчі десятиріччя та будуть реальністю не тільки для українців, які вже стали учасниками й заручниками цього конфлікту, але й для мільйонів людей в інших країнах світу", - резюмував Портников.

  • Президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

     

Теги:
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Росія
зброя
Володимир Путін
Близький Схід
Джо Байден
Дональд Трамп
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Віталій Портников
допомога США Україні
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