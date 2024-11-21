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Оновлено

У низці регіонів України запроваджували екстрені вимкнення світла

Євген Козярін
21 листопада, 2024 четвер
08:41
Економіка світло

Зранку 21 листопада у деяких областях України були запроваджені екстрені відключення електроенергії

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Станом на 08:36 у Києві скасували аварійні відключення електроенергії. Енергетики переходять на погодинні відключення.

Про запровадження аварійних вимкнень електроенергії повідомляв ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію підтвердили у КМВА: "За вказівкою Укренерго, в столиці застосовані екстрені відключення світла!".

Також про аварійні вимкнення повідомили в інших регіонах.

Про це повідомило Сумиобленерго та Житомиробленерго.

"О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області  введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що сьогодні діють графіки планових відключень.

"Також вказівкою НЕК "Укренерго" о 07:08 на Сумщині введено спеціальні графіки аварійних відключень  (СГАВ) для 1 черги", - додали там. 

"За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії", - написали у місцевому підприємстві.

Крім цього, аварійні вимкнення запровадили на Чернігівщині. 

"За командою НЕК "Укренерго", з 07:00 в області застосовано 8, 9 та 10 черги Графіка аварійних відключень (ГАВ) та 1 черга Спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ)", - заявили у Чернігівобленерго.

"21 листопада з 06:57 в області застосовано ГАВ (1-3 черги), а також 1-а черга СГАВ.", - написали в Полтаваобленерго.

Скасування аварійних відключень

"Вказівкою НЕК "Укренерго" о 07:42 відміна СГАВ і ГАВ на території Сумщини. Продовжують діяти ГПВ", - написали в обленерго.

"О 7:42 отримана команда від НЕК «Укренерго» про відміну ГАВ і СГАВ в повному обсязі", - написали в Полтаваобленерго.

"О 7:46 скасовано дію графіка аварійних відключень та спеціального графіка аварійних відключень. Натомість додана іще одна черга графіка погодинних відключень", - зазначили у Чернігівенерго.

О 7:51 в Житомиробленерго написали: "Аварійні відключення, введені сьогодні зранку у Житомирській області, скасовані".

"З 08:00 до 11:00 вводиться додатково одна черга ГПВ, тобто в цей період погодинні відключення діятимуть в обсязі 2 черг", - додали там.

Теги:
Новини
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Енергетика
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