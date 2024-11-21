Як працюватиме закон про виплати військовим, які потрапили у полон чи зникли безвісти: пояснення правозахисниці

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На сьогоднішній день, коли вступить закон в дію, то військовослужбовець має бути в праві написати особисте розпорядження: хто, яка особа буде отримувати грошове забезпечення, в яких відсотках, якщо він буде захоплений в полон або зниклий безвісти за собивих обставин, або інтернований в нейтральну державу.

Ми знаємо, вже понад 60 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин, тому зараз їм важко написати таке особисте розпорядження. Тому буде діяти такий порядок, що у відсутності такого розпорядження 50% грошового забезпечення буде розподілятися між дружиною, чоловіком, законними представниками малолітніх, неповнолітніх дітей військовослужбовця та батьками. 50% будуть залишатися на рахунку військовослужбовця, що правильно, на мій погляд, теж потрібно, щоб гроші залишалися у військовослужбовця, наприклад, коли він повернеться з полону і на реабілітацію відповідно, і на життя взагалі.

У випадку коли немає ні дружини, ні чоловіка, ні батьків, 20% того розпорядження розподіляються між повнолітніми дітьми та рідними братами, сестрами, законним представником яких є військовослужбовець. Якщо військовослужбовець не склав ні особистого розпорядження, у нього немає тих рідних, які за законом мають право на отримання такого грошового забезпечення, у випадку, коли він буде визнаний, або безвісти відсутнім, померлим, це буде все переведене в спадщину", - розповіла правозахисниця.

Про те, коли наберуть чинності нові умови виплат, поки невідомо.

"Закон зараз підписаний, але ще не опублікований, нам про це не відомо, якщо, наприклад, він сьогодні буде опублікований, 21 листопада, то через 2 місяці, тобто 21 січня він буде діяти, але уже виконуватися буде з 1 лютого, тобто першого дня місяця, наступного після того, коли він набуде чинності. За ці 2 місяці Кабінет міністрів напрацює порядок виплати, саме внесе зміни у свої нормативні документи, де визначиться, хто куди буде писати заяви, та які документи додавати", - а до того часу люди, які отримують грошове забезпечення військовослужбовців, будуть його отримувати у повному обсязі, розповіла Людмила Денісова.