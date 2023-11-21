21 листопада - Введення у храм Пресвятої Богородиці та День Десантно-штурмових військ України

День Десантно-штурмових військ України

Це свято встановлене згідно з указом п’ятого президента України Петра Порошенка "Про День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України" від 21 листопада 2017 р. № 380/2017.

З початком повномасштабного вторгнення військ окупанта, воїни Десантно-штурмових військ героїчно протистоять московській навалі. Кожного дня ці люди рішуче йдуть вперед, звільняючи рідну землю ціною власних життів та здоров’я.

Десантно-штурмові війська України виділяються "високою маневреністю та автономністю дій, призначених для швидкого розгортання з метою прикриття (оборони) окремих напрямків (районів), ведення наступальних (штурмових) дій, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу", – йдеться на сайті ДШВ.

За функціональним призначенням бойові з’єднання, військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ розподіляють на десантно-штурмовий та повітрянодесантний складові:

десантно-штурмовий компонент — це десантно-штурмові та аеромобільні підрозділи, військові частини, з’єднання, які призначені для ведення десантно-штурмових дій.

повітрянодесантний компонент — парашутно-десантні, десантно-штурмові підрозділи, військові частини, з’єднання та повітряно-десантна військова частина, які призначені для ведення бою, бойових дій різними за складом та характером завдань, що виконуються повітряними десантами.

Слава нашим захисникам та Героям, які ризикуючи власним життям, захищають Україні та український народ!

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Введення у храм Пресвятої Богородиці

Всі свята на честь Пресвятої Богородиці в церковному календарі займають провідне місце після свят Господніх.

Найбільші Богородичні Свята, такі як Різдво й Успіння, говорять нам про перші та останні хвилини Її життя на землі. Одиноке свято, яке нам висвітлює дитинство Пресвятої Богоматері – це свято Введення в храм, яке ми тепер святкуємо 21 листопада. В багатьох Богослужіннях це свято має назву: "Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії".

Свято Введення відкриває нам певні таємниці з дитячих років Пречистої Діви Марії, Її виховання у святині та її приготування до найвищого кроку гідності - стати Матір’ю Божого Сина.

Історія свята

Святе Євангеліє нічого не говорить нам про саму подію Введення в храм Пресвятої Богородиці. Це свято, як і свято Різдва й Успіння Божої Матері, засновано на традиціях Церкви й на апокрифічних книгах, передусім Євангелії Матея (Матвія) "Про Різдво Пречистої Діви Марії" та Протоєвангелії Якова. Саме з цих джерел ми можемо довідатись про те, що батьки Пречистої Діви Марії св. Яким і Анна будучи бездітними, дали обіцянку: якщо в них народиться дитина, то віддадуть її на службу Богу у Єрусалимський храм.

Господь Бог вислухав молитви бездітної пари й дав їм доньку. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели її до храму, щоб віддати в руки первосвященика Захарії, батька св. Івана Предтечі. З того моменту Пресвята Богородиця перебувала там тривалий час аж до заручин з св. Йосифом.