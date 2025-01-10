В Україні спростили бронювання операторів газорозподілу

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відповідно до змін, тепер для бронювання працівників операторів не буде застосовуватися вимога до рівня щомісячної заробітної плати понад 2,5 мінімальних зарплат за останній календарний квартал. Водночас оператори зможуть обирати критерій стосовно розміру нарахованої середньої зарплати працівників – не менше розміру середньої у регіоні за IV квартал 2021 р., як одного з трьох обов’язкових критеріїв.

У відомстві пояснили, що для отримання статусу критично важливих для економіки підприємствам потрібно:

підготувати документи, які відповідають новим критеріям;

подати заявку до Міненергетики;

чекати на рішення комісії.

Також бронювання можна здійснити через застосунок "Дія":

у кабінеті громадянина слід обрати опцію "Подати заяву";

зазначити інформацію про кандидатів для бронювання;

підтвердити відповідність заробітної плати працівника встановленим нормам;

перевірити й підписати заяву;

протягом трьох днів відповідь має надійти на електронну пошту та в особистий кабінет.

У Міністерстві економіки додають, що робота сервісів була тимчасово зупинена після російської кібератаки на сервіси Мінʼюсту 19 грудня 2024 року. Через це Кабмін вирішив автоматично продовжити чинні бронювання військовозобовʼязаних на один місяць.