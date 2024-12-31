У Дії запустили анулювання бронювання для військовозобов'язаних працівників
На порталі Дія запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників
Про це повідомляє пресслужба Дії.
"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому – онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб анулювати бронювання працівника, на порталі Дія потрібно:
- авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;
- подати заяву з даними про працівників на розбронювання;
- перевірити заяву та підписати її електронним підписом;
- очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.
У команді застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.
- На порталі Дія у четвер, 26 грудня, відновили послугу бронювання співробітників від мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.9 Купівля 41.9Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе