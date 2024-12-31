У Дії запустили анулювання бронювання для військовозобов'язаних працівників

Про це повідомляє пресслужба Дії.

"Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому – онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб анулювати бронювання працівника, на порталі Дія потрібно:

авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;

подати заяву з даними про працівників на розбронювання;

перевірити заяву та підписати її електронним підписом;

очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.

У команді застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.