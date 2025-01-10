Готує собі стартовий майданчик: політолог Рейтерович про геополітичні заяви Трампа

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До речі, "рот Путіна" Пєсков (прессекретар президента РФ – ред.) почав розказувати: "Бачите, нас звинувачують, а США хочуть того ж самого, і ми тепер будемо ледь не захищати Гренландію". Але насправді тут є дуже велика різниця – Трамп, по-перше, поки не є інавгурованим президентом, і це має велике значення. Коли він стане президентом, то тональність його заяв буде більш стриманою. По-друге, Трамп любить максимально підвищувати ставки та вкидати, на перший погляд, неадекватні ідеї, бо він як бізнесмен-переговорник потім буде опускати ці ставки", - зауважив Ігор Рейтерович.

За його словами, мету Трампа вже озвучив його радник з питань нацбезпеки Волтц, який в інтерв'ю пояснив те, чого хоче новообраний президент США. Волтц сказав, що у США є проблеми на півночі континенту, де розташована Канада, тому там потрібно розширити мережу американських військових баз. А для Канади в межах НАТО це не є проблемою, бо ця країна друга з кінця за витратами на оборону, відповідно, їй треба це посилити та підвищити присутність американців.

"Гренландія важлива з точки зору контролю над Арктикою і того факту, що через Північний полюс пролягає найкоротший курс балістичних ракет. Тому потрібно як мінімум розширити присутність американців в Гренландії. А щодо Панами, то Трамп, думаю, економічно змусить її внести певні зміни у функціонування Панамського каналу, щоб там менше було представлено, наприклад, китайських інтересів. Тобто Трамп зараз собі готує стартовий майданчик", - підкреслив політолог.

На його думку, проводити паралелі між Трампом і Путіним будуть тільки росіяни, яким, звичайно, хотілося, щоб щось подібне відбулося: висадився американський десант в Гренландії, провів якійсь референдум, потім відбулося приєднання до Сполучених Штатів - насправді нічого цього не буде.

"Звичайно будуть розмови про купівлю, оренду чи ще про якісь речі, можливо, це матиме якесь продовження, але точно відбуватиметься в межах міжнародного права і з врахуванням всіх тих сторін, які у цьому беруть участь. Тому тут сильно хвилюватися не треба, тому що і Трамп, і вся американська система не дадуть вчиняти якісь волюнтаристські дії, які, по-перше, шкодитимуть США, а по-друге, внесуть розлад у взаємовідносинах з союзниками. Адже Канада і Данія – країни, які є засновницями НАТО разом з США, тому складно буде з ними сваритися. Трамп поки готується і хоче вибити собі максимально вигідні позиції", - резюмував Рейтерович.