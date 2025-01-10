Готує собі стартовий майданчик: політолог Рейтерович про геополітичні заяви Трампа
Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку", вважає, що Трамп як бізнесмен-переговорник спочатку робить максимально високі ставки, щоб отримати бажані, вигідні позиції
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До речі, "рот Путіна" Пєсков (прессекретар президента РФ – ред.) почав розказувати: "Бачите, нас звинувачують, а США хочуть того ж самого, і ми тепер будемо ледь не захищати Гренландію". Але насправді тут є дуже велика різниця – Трамп, по-перше, поки не є інавгурованим президентом, і це має велике значення. Коли він стане президентом, то тональність його заяв буде більш стриманою. По-друге, Трамп любить максимально підвищувати ставки та вкидати, на перший погляд, неадекватні ідеї, бо він як бізнесмен-переговорник потім буде опускати ці ставки", - зауважив Ігор Рейтерович.
За його словами, мету Трампа вже озвучив його радник з питань нацбезпеки Волтц, який в інтерв'ю пояснив те, чого хоче новообраний президент США. Волтц сказав, що у США є проблеми на півночі континенту, де розташована Канада, тому там потрібно розширити мережу американських військових баз. А для Канади в межах НАТО це не є проблемою, бо ця країна друга з кінця за витратами на оборону, відповідно, їй треба це посилити та підвищити присутність американців.
"Гренландія важлива з точки зору контролю над Арктикою і того факту, що через Північний полюс пролягає найкоротший курс балістичних ракет. Тому потрібно як мінімум розширити присутність американців в Гренландії. А щодо Панами, то Трамп, думаю, економічно змусить її внести певні зміни у функціонування Панамського каналу, щоб там менше було представлено, наприклад, китайських інтересів. Тобто Трамп зараз собі готує стартовий майданчик", - підкреслив політолог.
На його думку, проводити паралелі між Трампом і Путіним будуть тільки росіяни, яким, звичайно, хотілося, щоб щось подібне відбулося: висадився американський десант в Гренландії, провів якійсь референдум, потім відбулося приєднання до Сполучених Штатів - насправді нічого цього не буде.
"Звичайно будуть розмови про купівлю, оренду чи ще про якісь речі, можливо, це матиме якесь продовження, але точно відбуватиметься в межах міжнародного права і з врахуванням всіх тих сторін, які у цьому беруть участь. Тому тут сильно хвилюватися не треба, тому що і Трамп, і вся американська система не дадуть вчиняти якісь волюнтаристські дії, які, по-перше, шкодитимуть США, а по-друге, внесуть розлад у взаємовідносинах з союзниками. Адже Канада і Данія – країни, які є засновницями НАТО разом з США, тому складно буде з ними сваритися. Трамп поки готується і хоче вибити собі максимально вигідні позиції", - резюмував Рейтерович.
- Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.
- 22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".
- Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати. "Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.
- Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.
- 6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію.
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