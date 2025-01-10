У Білому домі вважають, що Україна та РФ наразі не готові до перемовин
Радник Білого дому Джон Кірбі 10 січня заявив, що не бачить готовності до переговорів ані з боку України, ні з боку Росії
Про це він сказав на брифінгу, передає Укрінформ.
Таким чином Кірбі заперечив, що нові санкції проти Росії запровадили як розмінну монету в переговорах щодо завершення війни в Україні.
"Це (запровадження санкцій проти РФ, – ред.) не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - сказав радник Білого дому.
Він укотре підкреслив, що рішення про запровадження додаткових обмежень ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.
При цьому Кірбі підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладали для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії в США.
Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак сказав, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не буде ресурсів продовжувати війну проти України.
- 10 січня США оголосили про введення санкцій щодо низки нафтових та страхових компаній РФ. До списку підсанкційних підприємств увійшли "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
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