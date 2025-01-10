У Білому домі вважають, що Україна та РФ наразі не готові до перемовин

Про це він сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

Таким чином Кірбі заперечив, що нові санкції проти Росії запровадили як розмінну монету в переговорах щодо завершення війни в Україні.

"Це (запровадження санкцій проти РФ, – ред.) не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", - сказав радник Білого дому.

Він укотре підкреслив, що рішення про запровадження додаткових обмежень ґрунтувалося на прогнозах для зовнішнього та внутрішнього ринків в енергетичному секторі.

При цьому Кірбі підтвердив, що раніше масштабні санкції в цій сфері відкладали для того, щоб утримати підвищення цін на енергоносії в США.

Нагадаємо, раніше керівник ОП Андрій Єрмак сказав, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не буде ресурсів продовжувати війну проти України.