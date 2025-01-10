У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка

Про це розповіла народна депутатка України Юлія Клименко в етері "Еспресо".

У п'ятницю, 10 січня, між народною депутаткою Інною Совсун та міністром виникла суперечка під час години запитань до уряду. Совсун ініціювала запуск процедури звільнення Галущенка.

"Совсун запитала його, за чиї кошти і навіщо добудовувати третій і четвертий блок Хмельницької АЕС. Комітет і багато експертів вже давно дійшли висновку, що це недоцільно. Проєкт триватиме десятиріччя і потребує інвестицій у розмірі 25 млрд доларів, а обладнання російське, яке завозиться через Болгарію. На ці питання пан міністр Галущенко вирішив не відповідати, а просто нахамити. Він заявив, що стосовно позиції клерків середньої ланки представництва Єврокомісії, колега бігає по посольствах і обливає брудом нашу енергетику та державу", - повідомила Клименко.

На жаль, не вдалося пояснити Галущенку, що наша енергетика зараз живе і поновлюється завдяки європейським та американським коштам, зауважила нардепка: "Це непрофесіоналізм і хамство. Люди звикли до того, що не несуть відповідальності за свої слова і не розуміють, що вони державні діячі".

Клименко сказала, що її фракція за постанову про звільнення міністра енергетики Галущенка. Вже збирають голоси, щоб постанова була винесена і розглянута в залі.

"Рівень корупції високий, два чи три заступники міністра були затримані з 500 тис. доларів прямо на роботі. Корупційні схеми продовжуються, і за три роки не було зроблено жодних нормальних заходів для захисту енергосистеми, незважаючи на попередження розвідки. Це взагалі державна зрада, за великим рахунком. Пан Галущенко був помічником Деркача, який зараз є великим діячем у Російській Федерації. Тобто у нас російська агентура очолює міністерство і дозволяє собі говорити щось у Верховній Раді. Ми будемо просувати цю ідею і досягнемо успіху", - додала Клименко.