Насамперед санкції слід накладати на тих, хто купує російські нафту й газ, – нардеп Мережко

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив голова комітету ВР із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Насамперед санкції слід накладати на тих, хто купує російські нафту та газ. Це може бути одним із найбільш дієвих видів санкцій проти Росії та її партнерів", - сказав він.

За його словами, важливо також запровадити санкції проти так званого тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування своєї нафти в обхід санкцій і який працює поза офіційною галуззю морської торгівлі.

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Мережко підкреслив, що лише комплексний підхід і міжнародна солідарність можуть призвести до реальних змін у боротьбі з російською агресією.