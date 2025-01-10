Футболіст збірної Італії може покинути "Інтер" заради "Роми" Довбика

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "Інтер" готовий продати Давіде Фраттезі у "Ювентус" і "Наполі" за 70 млн євро, а у "Рому" - за 45 млн. Все через те, що міланці не хочуть відпускати гравця у клуб-конкурент за чемпіонство, а римлян такими не вважають.

Сам Фраттезі незадоволений кількістю ігрової практики, яку отримує в "Інтері", і розглядає варіант змінити команду вже цього місяця.

Transfermarkt оцінює футболіста збірної Італії у 32 млн євро.