"Психіка на межі": Російський військовий розповів "Атеш" про катування в армії окупантів
Рух спротиву "Атеш" поділився інформацією про катування, які відбуваються у російській армії
Про це рух спротиву "Атеш" написав у Telegram.
Агент проукраїнського руху, який перебуває у 61-й ОБМП армії РФ повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. Командири офіцерського та сержантського складу катують всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.
"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, було показово кинуто до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.
За інформацією "Атеш", психіка російських солдатів на межі. Російські командири дедалі частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску.
"Погрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні провини, то тепер використовуються з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не протягнеш", - написав "Атеш".
- Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ої окремої механізованої бригади зазначив, що наступальні операції росіян на Лиманському напрямку обходяться їм дуже дорого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе