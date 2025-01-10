"Психіка на межі": Російський військовий розповів "Атеш" про катування в армії окупантів

Про це рух спротиву "Атеш" написав у Telegram.

Агент проукраїнського руху, який перебуває у 61-й ОБМП армії РФ повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. Командири офіцерського та сержантського складу катують всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, було показово кинуто до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Атеш", психіка російських солдатів на межі. Російські командири дедалі частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску.

"Погрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні провини, то тепер використовуються з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не протягнеш", - написав "Атеш".