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"Психіка на межі": Російський військовий розповів "Атеш" про катування в армії окупантів

Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
20:20
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Рух спротиву "Атеш" поділився інформацією про катування, які відбуваються у російській армії

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" написав у Telegram.

Агент проукраїнського руху, який перебуває у 61-й ОБМП армії РФ повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. Командири офіцерського та сержантського складу катують всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

"У грудні кілька військовослужбовців, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині, було показово кинуто до ями. Вони провели там три дні без води та їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Атеш",  психіка російських солдатів на межі. Російські командири дедалі частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску. 

"Погрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні провини, то тепер використовуються з найменшого приводу. Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то вже довго не протягнеш", - написав "Атеш".

  • Максим Білоусов, начальник відділення комунікацій 60-ої окремої механізованої бригади зазначив, що наступальні операції росіян на Лиманському напрямку обходяться їм дуже дорого.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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