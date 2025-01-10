РФ атакувала Нікопольщину важкою артилерію та дронами: є поранені

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через обстріли у Нікополі постраждали двоє чоловіків – 46 та 74 років. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

"Загалом у Нікополі пошкоджені 3 підприємства та 5 приватних осель. Понівечені господарські споруди, з десяток гаражів, авто. Побиті лінії електропередачі й газогін", - написав Лисак.

За його даними, ворог атакував також Марганецьку та Червоногригорівську громади. Там постраждалих немає.