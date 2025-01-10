РФ атакувала Нікопольщину важкою артилерію та дронами: є поранені
Російська окупаційна армія 10 січня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією та дронами, постраждали двоє цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через обстріли у Нікополі постраждали двоє чоловіків – 46 та 74 років. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
"Загалом у Нікополі пошкоджені 3 підприємства та 5 приватних осель. Понівечені господарські споруди, з десяток гаражів, авто. Побиті лінії електропередачі й газогін", - написав Лисак.
За його даними, ворог атакував також Марганецьку та Червоногригорівську громади. Там постраждалих немає.
- Унаслідок обстрілу Нікопольщини 5 січня загинув чоловік і постраждала жінка.
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