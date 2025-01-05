Росія обстріляла Нікополь з артилерії: є загиблий і постраждала
У неділю, 5 січня, російська армія обстріляла з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області, в результаті чого загинув чоловік, а також постраждала жінка
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, у Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік.
Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу.
У місті пошкоджені п’ятиповерхівки, гаражі та авто.
- Російська армія ввечері суботи, 4 січня, запустила нові групи безпілотників по території України. У результаті обстрілу постраждали цивільні у Харківській області.
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