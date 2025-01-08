Європейський топ-клуб погодився погнати росіянина заради трансферу найдорожчого футболіста України
Футболіст збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний цікавий для французького ПСЖ
Про це PSG Talk повідомляє з посиланням на журналіста L’Équipe Лоїка Танзі.
За інформацією джерела, головною проблемою для трансферу Іллі Забарного у ПСЖ є російський воротар Матвій Сафонов, який грає за французів. Проте парижани готові позбутись представника країни-агресора заради переходу українця.
Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке є шанувальником гри Іллі Забарного й особисто зацікавлений у трансфері. Водночас поки українець не бажає переїжджати до столиці Франції.
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
- На рахунку Забарного 20 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.
- Transfermarkt оцінює Іллю Забарного у 38 млн євро, центрбек з відривом є найдорожчим футболістом України.
- Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенгем".
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