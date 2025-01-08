Європейський топ-клуб погодився погнати росіянина заради трансферу найдорожчого футболіста України

Про це PSG Talk повідомляє з посиланням на журналіста L’Équipe Лоїка Танзі.

За інформацією джерела, головною проблемою для трансферу Іллі Забарного у ПСЖ є російський воротар Матвій Сафонов, який грає за французів. Проте парижани готові позбутись представника країни-агресора заради переходу українця.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке є шанувальником гри Іллі Забарного й особисто зацікавлений у трансфері. Водночас поки українець не бажає переїжджати до столиці Франції.