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Головна Футбол Європейський топ-клуб погодився погнати росіянина заради трансферу найдорожчого футболіста України

Європейський топ-клуб погодився погнати росіянина заради трансферу найдорожчого футболіста України

Влад Дідусь
8 січня, 2025 середа
17:42
Футбол Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ

Футболіст збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний цікавий для французького ПСЖ

Зміст

Про це PSG Talk повідомляє з посиланням на журналіста L’Équipe Лоїка Танзі.

За інформацією джерела, головною проблемою для трансферу Іллі Забарного у ПСЖ є російський воротар Матвій Сафонов, який грає за французів. Проте парижани готові позбутись представника країни-агресора заради переходу українця.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке є шанувальником гри Іллі Забарного й особисто зацікавлений у трансфері. Водночас поки українець не бажає переїжджати до столиці Франції.

  • У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
  • На рахунку Забарного 20 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.
  • Transfermarkt оцінює Іллю Забарного у 38 млн євро, центрбек з відривом є найдорожчим футболістом України.
  • Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Тоттенгем".
Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
ПСЖ
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
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