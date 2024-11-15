Англійські топ-клуби розпочали полювання на футболіста збірної України

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже тривалий час стежить за Іллею Забарним і хоче оформити трансфер. Також інтерес до українського футболіста виявляє "Челсі".

"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.

Ілля Забарний хотів би перейти у клуб вищого рівня, проте і готовий без проблем залишитись у "Борнмуті".