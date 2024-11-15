Англійські топ-клуби розпочали полювання на футболіста збірної України
Лондонські "Челсі" та "Тоттенгем" зацікавлені у трансфері захисника "Борнмута" Іллі Забарного
Про це повідомляє CaughtOffside.
За інформацією джерела, "Тоттенгем" вже тривалий час стежить за Іллею Забарним і хоче оформити трансфер. Також інтерес до українського футболіста виявляє "Челсі".
"Борнмут" оцінює Забарного у 50 млн фунтів. Керівництво клубу та тренерський штаб хотіли б залишити українця у команді, але відпустять його, якщо отримають належну пропозицію.
Ілля Забарний хотів би перейти у клуб вищого рівня, проте і готовий без проблем залишитись у "Борнмуті".
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
- На рахунку Забарного 11 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.
- Transefermarkt оцінює Іллю Забарного у 32 млн євро.
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