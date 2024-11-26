Футболіст збірної України близький до трансферу у "Манчестер Сіті", - ЗМІ

Про це інформує видання Football Insider.

За інформацією джерела, "Борнмут" готовий до продажу Іллі Забарного та прийме пропозицію від "Манчестер Сіті". Український футболіст нібито не проти перейти у команду Хосепа Гвардіоли.

У "Борнмута" вже є досвід продажу своїх найкращих футболістів. Влітку клуб покинув Домінік Соланке. Тоді клуб заробив більше ніж 60 млн євро. Подібну суму вони розраховують отримати за Забарного.

Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Челсі" та "Тоттенгем".