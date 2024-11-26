Футболіст збірної України близький до трансферу у "Манчестер Сіті", - ЗМІ
Англійський "Манчестер Сіті" цікавиться центральним захисником збірної України та "Борнмута" Іллею Забарним
Про це інформує видання Football Insider.
За інформацією джерела, "Борнмут" готовий до продажу Іллі Забарного та прийме пропозицію від "Манчестер Сіті". Український футболіст нібито не проти перейти у команду Хосепа Гвардіоли.
У "Борнмута" вже є досвід продажу своїх найкращих футболістів. Влітку клуб покинув Домінік Соланке. Тоді клуб заробив більше ніж 60 млн євро. Подібну суму вони розраховують отримати за Забарного.
Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Челсі" та "Тоттенгем".
- У 2023 році "Борнмут" заплатив "Динамо" 22,7 млн євро за трансфер Іллі Забарного.
- На рахунку Забарного 12 матчів у цьому сезоні АПЛ. Українець є лідером оборони та грає без замін у всіх зустрічах Премʼєр-ліги.
- Transefermarkt оцінює Іллю Забарного у 32 млн євро.
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