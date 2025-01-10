З тимчасово окупованих територій повернули 17 українців
З окупації вдалося повернути 17 громадян України, серед них 77-річна жінка й літній чоловік з інвалідністю
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України", - написав він.
Зокрема, з тимчасово окупованих територій виїхали:
- чоловік, який через обстріли втратив кінцівку та пережив жорстоке поводження через позбавлення особи особистої свободи внаслідок російської агресії проти України, він проходить реабілітацію;
- три родини з Херсонської області, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша – потребувала медичної допомоги через похилий вік;
- подружжя з Криму;
- літня жінка з донькою, які самотужки пройшли шлях через територію Росії для повернення додому;
- літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду;
- 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій, вона потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;
- чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території, та прагнув виїхати заради свого майбутнього, та дві жінки.
Фото: dmytro_lubinetzs/telegram
Фото: dmytro_lubinetzs/telegram
- Раніше в межах ініціативи Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну уряду територію повернули трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.
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