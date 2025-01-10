З тимчасово окупованих територій повернули 17 українців

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України", - написав він.

Зокрема, з тимчасово окупованих територій виїхали:

чоловік, який через обстріли втратив кінцівку та пережив жорстоке поводження через позбавлення особи особистої свободи внаслідок російської агресії проти України, він проходить реабілітацію;

три родини з Херсонської області, які тривалий час перебували в окупації. Одна з родин втратила матір, інша – потребувала медичної допомоги через похилий вік;

подружжя з Криму;

літня жінка з донькою, які самотужки пройшли шлях через територію Росії для повернення додому;

літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду;

77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій, вона потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;

чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території, та прагнув виїхати заради свого майбутнього, та дві жінки.

Фото: dmytro_lubinetzs/telegram

Фото: dmytro_lubinetzs/telegram