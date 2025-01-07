З окупації на підконтрольну уряду територію повернули ще трьох дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх з ТОТ. Завдяки зусиллям рятувальної місії родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці", - написав він.



За його словами, 17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу ЗСУ.

"Наразі він у безпеці, отримує необхідну підтримку та готується до навчання в українському освітньому закладі", - поінформував Єрмак.