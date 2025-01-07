З окупації на підконтрольну уряду територію повернули ще трьох дітей
У межах ініціативи Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну уряду територію повернули трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх з ТОТ. Завдяки зусиллям рятувальної місії родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці", - написав він.
За його словами, 17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу ЗСУ.
"Наразі він у безпеці, отримує необхідну підтримку та готується до навчання в українському освітньому закладі", - поінформував Єрмак.
- 17 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про створення реєстру відомостей про дітей, які через збройну агресію РФ були депортовані або примусово переміщені.
- Єрмак повідомляв, що у 2024 році на підконтрольну Україні територію повернули 449 дітей.
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