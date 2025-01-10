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Між "Фрагментами льоду" на зустріч з собою: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
10 січня, 2025 п'ятниця
18:19
Кіно "Первісна Америка"

Від документальної історії про дорослішання українського суспільства до оригінального художнього вестерну про життя людей у часи освоєння західних територій Америки

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Фрагменти льоду"

У кінотеатрах з 9 січня

Фрагменти льоду

Українсько-норвезький документальний фільм 2024 року української режисерки Марії Стоянової, змонтований на основі домашнього архіву її родини. ЇЇ тато - фігурист-чемпіон Михайло Стоянов по закінченні спортивних виступів увійшов до складу київського ансамблю "Балет на льоду", разом із яким подорожував світом, водночас фільмуючи і те, що бачить і те, як росте його донька. На прикладі історії життя однієї родини (зафіксованої на 15 відеокасетах у період від 1986 по 1994 роки) стрічка розповідає про життя та побут на зламі епох і про дорослішання суспільства, переосмислює події відновлення незалежності України. Її уже характеризують як чутливу і тонку. На фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA цей фільм отримав чотири нагороди - головну нагороду конкурсу "DOCU/УКРАЇНА", спеціальну відзнаку конкурсу "DOCU/СВІТ", головну нагороду студентського журі та відзнаку від журі Спілки кінокритиків України. А також є лауреатом премії кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Режисерка Марія Стоянова, для якої це перший повнометражний фільм) здобула нагороду "Відкриття року".

"Фрагменти льоду" присвячені режисеру монтажу Віктору Ониську, який загинув у 2022 році під час російсько-української війни й не устиг закінчити роботу над фільмом.

"Первісна Америка" (серіал)

На Netflix з 9 січня

"Первісна Америка"

Історичний шестисерійний вестерн про життя людей за часів спроб освоєння західних територій Америки. Дія відбувається під час війни в штаті Юта 1857-1858 років і зображує чотири групи людей — корінних американців, білих піонерів, армію США та мормонів — кожна з яких відчайдушно прагне вижити і готова на все, аби зустріти ще один схід сонця. Відтак у цьому серіалі дуже багато крові, вбивств та насильства, які виводять на одну з головних тем серіалу — а  як пов’язуються між собою насильство та цивілізація. Кривавий конфлікт триває скрізь - на широких рівнинах, у незайманих снігових лісах та в убогих тимчасових містах, які від цивілізованості залишаються далекими. Серіал також тримає увагу вражаючими краєвидами, цікавими людськими типажами (і відповідно чудовими акторськими роботами), суворою історією (чи особистим уявленням про неї), дією та інтригою, а ще високою майстерністю його творців, щоб не залишити байдужими.

"Мати із сином, які тікають від минулого, знаходять нову сім’ю, поки подорожують вільними, але суворими й жорстокими землями американського Заходу".

У ролях Тейлор Кітч, Бетті Ґілпін, Дейн Де Гаан

"Роббі Вільямс: Better Man"

У кінотеатрах з 9 січня

"Роббі Вільямс: Better Man"

Цей біографічний мюзикл, який уже назвали найдивнішим і найкрутішим байопіком за останній рік, зняли у співпраці фахівці з Великої Британії, США, Швейцарії, Австралії та Китаю. Знімати фільм про себе Роббі Вільямс запросив режисера Майкла Грейсі ("Найвеличніший шоумен"). Під час зйомок використали технологію CGІ, яка перетворила співака у шимпанзе. Тому нічого дивного, що творці вважають стрічку, яка охоплює 30-річний період життя Вільямса, сатиричним мюзиклом. Фільм, який триває понад 2 години, може видатися занадто довгим, однак заснований на реальній історії стрімкого злету, драматичного падіння та дивовижного відродження суперзірки британської попмузики Роббі Вільямса, він, представляє співака як всуціль неідеальну людину. Презентуючи її почуття гумору та незламнимй дух, стрічка є справді видовищною та драйвовою і водночас із серцем та глибиною.

"Один з найпопулярніших співаків світу, у якого обсяги продажів альбомів сягають 55 мільйонів, співаючи зі сцени уявляє що він мавпа, - анонсують фільм. - Розкутість та вільність у виявленні емоцій певно і є запорукою його успіху. Білети на його концерти розкуповувалися впродовж доби з рекордною швидкістю. Мова про Роббі Вільямса. Яким він був, чим жив та про що переймався починаючи з дитинства, крізь роки злету популярності й до сьогодення?

У головних ролях Роббі Вільямс, Джонно Девіс, Стів Пембертон, Деймон Герріман, Решель Банно, Елісон Стедман

"Злодії 2: Пантера"

У кінотеатрах з 9 січня

"Злодії 2: Пантера"

Ця кримінальна драма (яка, можливо, не є новаторською, хоч дає обіцяне - симпатичних чоловіків, що обмінюються кулями та перетинають кордони)  є прямим продовженням фільму "Злодії", що вийшов на екрани 2018 року. Тоді відразу ж почалась робота над другою частиною історії. До своїх ролей повернулись Джерард Батлер та О'Ші Джексон- молодший, а Крістіан Гьюдгест знову став режисером та сценаристом проєкту.  Про цю стрічку пишуть, що хай вона і не є вершиною кінематографа, але виконує ту важливу роботу, про яку забувають більшість сучасних кіностудій: розважає. Жорстока і кумедна, захоплююча і невибаглива, вона навряд чи претендує на "Оскар", але таки підкорює серця.

"Якось шериф з Лос-Анджелесу Нік О'Брайн, якого всі називають Великий Нік, не зміг запобігти пограбуванню банку. Тепер він точно знає, що організатором злочину був Донні Вілсон, однак той втік за кордон. Живучи у Європі, Донні швидко освоївся та планує нове пограбування. Цього разу у центрі його уваги не банк, а діамантова біржа – місце, де можна одночасно вкрасти найбільшу кількість діамантів з тих, що існують у світі. Великий Нік вже вистежив Донні та не планує лишатися осторонь".

У головних ролях Джерард Батлер, О'Ші Джексон-молодший, Джордан Бріджес, Евін Ахмед, Медоу Вільямс, Ріко Верхувен

"Асура" (серіал)

На Netfliх з 9 січня

"Асура"

Серіал володаря Золотої пальмової гілки Хірокадзу Корееди, якого вважають одним із найцікавіших  та оригінальних азійських режисерів сучасності. Серіал є римейком японської телевізійної драми 1979 року та фільму 2003 року, які обидва засновані на романі Куніко Мукода "Як Асура". У центрі уваги - родина. 

В основі історії - чотири дорослих сестри, які довідалися про роман свого літнього батька. Вони починають докладати максимум зусиль, щоби вберегти від цієї новини свою маму. Відтак як "асури, напівбогів у буддійській космології, жінки "втілюють вихор емоцій, лютокнфліктуючи, але водночас розділяючи моменти глибокого зв’язку".

"Токіо, 1979 рік. Чотири сестри дізнаються про роман свого літнього батька. Образ щасливої сімʼї руйнується, і на поверхню починають спливати приховані емоції".

У ролях Рі Міядзава, Мачіко Оно, Ю Аої та Сузу Хіросе

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