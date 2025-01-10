Війни між Данією і США не буде: дипломат Веселовський пояснив, навіщо Трамп підняв питання щодо Гренландії

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Завоювати Гренландію - це пів справи, потім за неї ще треба відповідати та керувати нею. Війни між Данією і Сполученими Штатами не буде. Суть питання в іншому. Існує необхідність навести лад у Гренландії з точки зору цінності острова, як джерела великих покладів рідкоземельних металів. Це перший пункт. І як можливого плацдарму для великих транспортних компаній і військових сил, які могли б бути розташовані там", - зауважив Веселовський.

За його словами, питання виникло через те, що китайські компанії, які скуповують родовища рідкоземельних металів по всьому світу, користуючись корупційними зв'язками або політичним тиском, підібралися до Гренландії.

"Там є величезне родовище, його хотіли купити. Американська і данська влада спільними зусиллями переконали, що це родовище має купити Нью-Йоркська фірма, що і сталося. Рідкоземельні метали є основою для створення нової енергетики і нового виробництва. Це і сонячні панелі, і акумулятори для електричних автомобілів та багато іншого", - додав дипломат.

Претензії Сполучених Штатів щодо Гренландії стосуються того, щоб не пустити туди конкурентів, особливо небезпечних, що стоять за спиною Російської Федерації.

"Ті, хто підтримують Росію, можуть не бруднити руки в крові, як Північна Корея чи Іран, але так чи інакше, вони підтримують РФ, і є сумнівними. Заклик Трампа зроблений у його манері, але насправді має інший зміст. Демократичні країни вільного світу, на чолі зі Сполученими Штатами, повинні бути об'єднаними у питанні протистояння автократіям, будь то м'які, як у Пекіні, чи криваві, як у Москві. Тут Гренландія має зв'язок з Україною лише в іншому вимірі та сенсі, але це все два кінці однієї і тієї ж палиці", - резюмував Веселовський.