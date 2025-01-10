Проукраїнська очільниця МЗС Канади відмовилась балотуватись на посаду прем'єр-міністра
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі оголосила про свій намір не балотуватися на посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням, після тривалих дискусій щодо її потенційної кандидатури, Джолі вирішила зосередитися на своїх обов'язках в уряді, особливо в контексті можливих економічних загроз, пов’язаних з очікуванням нового терміну президентства Дональда Трампа, який розпочнеться 20 січня.
"Загроза вже існує. Я зараз міністр закордонних справ. 20 січня - через тиждень або близько того. Тому моя робота полягає в тому, щоб працювати над відповідними тарифами, поки ми говоримо", - наголосила вона.
Це рішення також означає, що ще один міністр Трюдо, Домінік Леблан, який також мав шанси на участь у виборах, залишиться на своєму місці для боротьби з тарифною загрозою від США.
Джолі підкреслила, що Трамп вступає у свій другий термін у Білому домі як досвідчений політик з більш глибоким розумінням Вашингтона і геополітики.
Окрім підготовки тарифів у відповідь, за її словами, вона підтримує зв'язок з призначеними Трампом особами, в тому числі з його радником з питань національної безпеки та начальником прикордонної служби.
"Їхній план дій вже готовий. З 20 січня вони починають і втілюють його в життя. Тому ми маємо бути готовими, - додала вона. - Я думаю, що коли президент Трамп говорить, ми слухаємо. Ми повинні сприймати його дуже серйозно. Ми повинні показати американському народу і людям з оточення Трампа, що будуть реальні наслідки - що Канада має глибоку прихильність до США, має міцні відносини, є їхнім найближчим союзником, але також ми маємо важелі впливу".
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок, 6 січня, заявив про намір піти у відставку після обрання нового лідера Ліберальної партії країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе