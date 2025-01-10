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Відомого фотографа Ктиторчука засудили до понад 12 років ув'язнення за сексуальні злочини щодо неповнолітніх

Олена Будько
10 січня, 2025 п'ятниця
21:01
Кримінал

Суд визнав винуватим і засудив до 12 років 10 місяців відомого фотографа за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат

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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області та в Офісі генпрокурора.

Оболонський районний суд міста Києва визнав фотографа винним у зґвалтуванні й розбещенні неповнолітніх дівчат і виготовленні предметів порнографічного характеру. Його засуджено до 12 років 10 місяців позбавлення волі. Крім того, чоловікові заборонено обіймати посади й займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Прокурори в суді довели, що впродовж 2017-2020 років чоловік неодноразово ґвалтував малолітніх і неповнолітніх дівчат, а також вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Фотограф визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Відомості про засудженого внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У повідомленні не вказують імені засудженого, однак з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука, справа щодо якого тривала 4 роки. 

Правоохоронцям стало відомо про перші епізоди сексуального насильства наприкінці 2020 року. Тоді 56-річного Ктиторчука – автора портретів багатьох естрадних зірок і частого гостя різноманітних телевізійних шоу – затримали в його столичній студії. Під час обшуку в квартирі-студії Ктиторчука поліція вилучила ноутбуки, планшети, мобільні телефони, фотоапарати та флешки. У сюжеті на Espreso.TV начальник поліції Київської області розповідав, що затриманий знімав статеві акти з неповнолітніми на відео і зберігав на комп’ютері. Викрили злочинну діяльність фотохудожника працівники управління міграційної поліції Київщини. 

Як з’ясували в процесі слідства, злочини Ктиторчук вчиняв під час фотографування дівчат, а також у спеціально облаштованому авто. Правоохоронці з'ясували, що ще у 2018 році чоловік виготовив понад 50 зображень порнографічного характеру за участі 15-річної мешканки Київщини. У 2019 році він вчинив аналогічний злочин щодо неповнолітньої киянки. Чоловік умовляннями, а також здійснюючи психологічний тиск, спонукав підлітків до участі у відвертих фотосесіях.

У процесі слідства виявили, що обвинувачений здійснював протиправні дії, починаючи з 2011 року. 

У травні 2022 року слідчі скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду за ч. 3, 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Теги:
Новини
Суспільство
Шоу-бізнес
фотограф
новини Києва
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