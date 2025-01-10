Зеленський: Наша мрія - у цьому році отримати гарантії й закінчити війну
Президент Володимир Зеленський заявив, що для України важливо, аби мир настав, однак потрібні "серйозні гарантії безпеки" для держави і Європи
Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.
"Ми хочемо миру більше за всіх. І це зрозуміло, тому що ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України і для всієї Європи. Це захист України і гарантії безпеки – що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 році", - сказав президент.
Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін "хоче й завжди хотів знищити Україну повністю", що є його мрією. Натомість мрією Києва у 2025 році є отримання гарантій безпеки й закінчення війни.
"Це факт. Це його (Путіна, - ред.) мрія. І не треба вірити в інші казки. Тому Україні треба дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому знову прийти з війною. Це наша мрія - цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", - акцентував український лідер.
- 10 січня колишній головний військовий прокурор Чумак розповів, що загроза обвалу економіки РФ може змусити Путіна задуматися про припинення війни.
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