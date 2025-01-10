Білорусь не відкриватиме за кордоном виборчі дільниці на "президентських виборах"
Білорусь не відкриватиме за кордоном виборчі дільниці на "президентських виборах" через начебто відсутність там заходів безпеки
Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Білорусі Ігор Карпенко, передає БЕЛТА.
"Білорусь не створює дільниці для голосування за кордоном. Це законодавче нововведення зумовлене відсутністю заходів безпеки на дільницях, які раніше утворювалися на території інших держав, та скороченням працівників дипломатичного корпусу", – сказав Карпенко.
Водночас він зазначив, що Білорусь створила умови для організації голосування громадян, які постійно проживають за кордоном і перебувають на консульському обліку.
"Проголосувати такі громадяни зможуть на одній із 6 дільниць, які будуть розташовані в Мінську і п'яти обласних центрах. Адреси цих дільниць розміщені на сайті ЦВК", – додав голова комісії.
Карпенко також висловив сподівання, що сусідні країни не "створюватимуть перешкоди для перетину громадянами Білорусі кордону з метою реалізації виборчих прав".
Нагадаємо, що так звані президентські вибори в Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року.
- Наприкінці грудня 2024 року у Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента. Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.
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