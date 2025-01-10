У Білорусі вночі відключали доступ до YouTube: у ЦПД розповіли про ймовірну причину
У Білорусі минулої ночі користувачам вимикали доступ до YouTube та інших платформ, зокрема TikTok i telegram. У ЦПД вважають, що це може свідчити про підготовку влади до відключень соцмереж під час президентських виборів у країні
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
YouTube білоруським користувачам відключили вночі на декілька годин. Водночас повідомляється про проблеми із доступом до telegram, TikTok, Discord i Twitch.
"Подібні дії білоруських провайдерів можуть свідчити про підготовку влади до відключення соцмереж у країні під час президентських виборів 26 січня", - зазначили у ЦПД.
Там також пояснили, що таким чином влада намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.
У повідомленні нагадали, що вибори президента Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами через фальсифікації на користь самопроголошеного Олександра Лукашенка.
"В ЄС не визнали вибори в Білорусі вільними та справедливими, а Лукашенка легітимним президентом. На виборах у Білорусі 2025 року зареєстровано 5 кандидатів, але реальна політична конкуренція на них відсутня", - акцентує Центр.
- Наприкінці грудня 2024 року у Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента. Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не запросив місію ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами, які мають відбутися 26 січня. Це є порушенням міжнародних зобов’язань країни.
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