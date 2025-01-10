У Білорусі вночі відключали доступ до YouTube: у ЦПД розповіли про ймовірну причину

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

YouTube білоруським користувачам відключили вночі на декілька годин. Водночас повідомляється про проблеми із доступом до telegram, TikTok, Discord i Twitch.

"Подібні дії білоруських провайдерів можуть свідчити про підготовку влади до відключення соцмереж у країні під час президентських виборів 26 січня", - зазначили у ЦПД.

Там також пояснили, що таким чином влада намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.

У повідомленні нагадали, що вибори президента Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами через фальсифікації на користь самопроголошеного Олександра Лукашенка.

"В ЄС не визнали вибори в Білорусі вільними та справедливими, а Лукашенка легітимним президентом. На виборах у Білорусі 2025 року зареєстровано 5 кандидатів, але реальна політична конкуренція на них відсутня", - акцентує Центр.