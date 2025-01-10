Партизани "Атеш" виявили російський склад боєприпасів на ТОТ Запорізької області
Рух спротиву "Атеш" поділився інформацією про склад із боєприпасами окупантів, який виявили у Запорізькій області
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
"Якийсь час тому агент "Атеш" зі складу зс РФ побував на складі рашистів, де зберігаються великокаліберні боєприпаси, і зафіксував всю необхідну інформацію. Ми оперативно передали ці дані Силам оборони України. Зараз ми отримали дозвіл на публікацію цього матеріалу, оскільки це вже не заважає роботі ЗСУ", - пишуть партизани.
За словами представників "Атеш", подібна допомога зсередини армії РФ надає неймовірну підтримку для України.
"Кожен знищений склад боєприпасів рашистів – це врятовані життя українців! Ми висловлюємо подяку тим російським військовослужбовцям, які зберегли совість і почали рухати "Атеш", щоб зробити свій внесок у боротьбу зі злочинним режимом, який продовжує відправляти на смерть сотні тисяч солдатів", - йдеться у повідомленні.
- За даними агентів руху "Атеш", на тимчасово окупованих українських територіях росіяни через успішні удари ЗСУ змінюють тактику зберігання палива, залучаючи цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе