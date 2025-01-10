Партизани "Атеш" виявили російський склад боєприпасів на ТОТ Запорізької області

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

"Якийсь час тому агент "Атеш" зі складу зс РФ побував на складі рашистів, де зберігаються великокаліберні боєприпаси, і зафіксував всю необхідну інформацію. Ми оперативно передали ці дані Силам оборони України. Зараз ми отримали дозвіл на публікацію цього матеріалу, оскільки це вже не заважає роботі ЗСУ", - пишуть партизани.

За словами представників "Атеш", подібна допомога зсередини армії РФ надає неймовірну підтримку для України.

"Кожен знищений склад боєприпасів рашистів – це врятовані життя українців! Ми висловлюємо подяку тим російським військовослужбовцям, які зберегли совість і почали рухати "Атеш", щоб зробити свій внесок у боротьбу зі злочинним режимом, який продовжує відправляти на смерть сотні тисяч солдатів", - йдеться у повідомленні.