Українські десантники взяли в полон італійця, який воював на боці РФ

Про це йдеться на facebook-сторінці 78-го окремого десантно-штурмового полку

Виконуючи бойове завдання, десантники виявили групу противника. Частину ворогів було знищено, а частина потрапила в полон. Серед них виявився незвичайний полонений – Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який добровільно пішов на службу до російської армії.

Як розповіли українські військові, полоненому 51 рік. Ченні працював в одному з ресторанів російського міста Самара, проте в листопаді 2024 року пішов служити до збройних сил РФ. Удома він залишив дружину та двох дітей. Українські воїни припускають, що чоловік став жертвою російської пропаганди.