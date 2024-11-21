"Ніхто не може змусити Україну піти на капітуляцію": колишній головний військовий прокурор України Чумак

Таку думку висловив колишній головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак в етері Еспресо.

"Заходу не хочеться мати війну, Заходу хочеться війну цю як можливо швидше закінчити, але питання у тому, що Захід не може пропонувати Путіну те, що хоче Путін, а Путін хоче повної капітуляції, і ця повна капітуляція абсолютно не в інтересах ні Сполучених Штатів, ні в інтересах Заходу. Як би комусь там не хотілося змусити Україну, але змусити Україну піти на капітуляцію не зможе ніхто. Тому треба буде шукати заходу, шукати або пропонувати якісь достатньо серйозні аргументи для Путіна, щоб припинити ці бойові дії", - вважає він.

На його думку, тиск на Росію продовжуватиметься і надалі.

"Ситуація така, що коли ви почули, що Лавров говорив декілька разів про "сподівання і підтримку наших партнерів по БРІКС", в першу чергу він має на увазі таких партнерів як Китай та Індія. Так от Китай та Індія в принципі стоять за заморозку війни по лінії бойового зіткнення, і ніхто не починає розмову про те, щоб ділити Україну далі, або не давати щось Україні далі. Тому всі країни будуть тиснути на Росію. Якщо Трамп і Захід вийдуть на якусь модель заморозки війни по лінії бойового зіткнення з метою підтримки України, з метою посилення України, не те, що з метою, а одним з варіантів посилення України, я думаю, що і Китай, і Індія будуть тиснути на Путіна, а від них він дуже сильно залежить", - сказав він.

Віктор Чумак також зазначив, що США може тиснути на Росію за допомогою ціни на нафту.

"Тому що за великим рахунком якщо збудуться ті прогнози щодо Трампа, який казав: "Буріть, діти, буріть", і він обвалить ціну на нафту, то в принципі дві найбільші купівельні країни, які купують нафту в Росії, це і Китай, і Індія, вони будуть продовжувати її купувати, але ціна, за якою будуть купувати. Просто-напросто Росія через таку ціну може впасти", - зауважив колишній головний військовий прокурор України.