Як США може зупинити війну: пояснив політолог Димов

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Яким чином може Америка припинити війну? Дуже просто може, просто подивіться ціни на нафту з 15-го, наприклад, а Трамп прийшов у 16-му році і був до 20-го. Я не про Трампа кажу, просто є об’єктивна статистика. Подивіться під час передвиборчої кампанії яких президентів Путін робив заяву на Мюнхенській конференції безпеки. Ми маємо розуміти і пам’ятати, що дійсно не провокував би так Путін Трампа, тому що не дивлячись на їхні близькі стосунки, про які говорить Трамп, насправді важко провокувати людину, яка не є прогнозованою", - сказав він.

Валерій Димом вважає, що всі "козирі" в руках США.

"Є глибина у американської економіки. На кожен Путінський хід є 25 ходів у США. Та сама нафта, той самий газ. Ті самі інтереси на південному сході, інтереси з Саудівською Аравією, Авраамові угоди - тільки це може вплинути на падіння ціни на нафту. Якщо говорити про ціни на нафту, Трамп сказав, що другим його указом буде копати. Подивіться зараз на ринки, акції Китаю падають, акції Російських РТС, Московської біржі падають. Нема вже козирів у Путіна, а у Трампа всі козирі на руках, навіть ініціатива вже переходить. Хто володіє ініціативою - володіє полем бою. Зараз ініціатива у Трампа , якби він хотів, якби з ним правильно говорити і діяти, можна було б залучити Трампа", - вважає політолог.