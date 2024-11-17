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Кандидат Трампа на посаду міністра енергетики США Кріс Райт виступає за збільшення виробництва викопного палива

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
11:37
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що керівник нафтової та газової промисловості Кріс Райт, захисник використання викопного палива, буде його претендентом на посаду міністра енергетики

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Райт є засновником і генеральним директором Liberty Energy, нафтосервісної фірми, розташованої в Денвері. Очікується, що він підтримає план Трампа щодо максимального збільшення видобутку нафти та газу та шукатиме шляхи збільшення виробництва електроенергії, попит на яку зростає вперше за десятиліття.

Він також, ймовірно, поділяє опозицію Трампа до глобальної співпраці в боротьбі зі зміною клімату. Райт назвав активістів проти кліматичних змін панікерами та порівняв зусилля демократів у боротьбі з глобальним потеплінням із комунізмом радянського типу.

"Кліматичної кризи немає, і ми також не перебуваємо в енергетичному переході", — сказав Райт.

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Райт не має жодного політичного досвіду, утім, він багато писав про необхідність збільшення виробництва викопного палива, щоб вирвати людей із бідності. Він виділявся серед керівників нафтової та газової промисловості своїм вільним стилем і описує себе як технічного ботаніка.

Якщо Райта затвердить сенат, він замінить Дженніфер Гранхольм, прихильницю електромобілів, нових джерел енергії, таких як геотермальна енергія, і прихильницю безвуглецевої вітрової, сонячної та ядерної енергії.

Райт також, ймовірно, буде залучений до надання дозволів на передачу електроенергії та розширення ядерної енергетики, джерела енергії, яке має популярність як серед республіканців, так і серед демократів, але яке є дорогим і складним для отримання дозволу.

  • Радник новообраного президента США Дональда Трампа, росіянин Борис Епштейн, запропонував свою кандидатуру на посаду спеціального представника з російсько-української війни.
     
Теги:
Новини
екологія
Енергія
Дональд Трамп
США
Енергетика
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